Сегодня в Липецке: где за остановку начнут эвакуировать машины и что липчане забывают взять в отпуск

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Теперь из Скандинавии

Сегодня в Липецке от 27 до 29 градусов и … вновь возможны кратковременные дожди. На этот раз осадки принесёт в регион циклон из Скандинавии.







Большое отключение воды

Сегодня несколько десятков улиц Липецка будут вынуждены по несколько часов провести без холодной воды.

С 9:00 до 12:00 временные трудности испытают жители улиц Белана, 15, 15; Бунина1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24; Катукова, 11, 23; Меркулова, 30, 32, 34; Свиридова, 8; Стаханова, 45, 49, 51, 53, 55, 59; Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19; переулка Учебного, 1, 2, 4.

С 13:00 до 16:00 закрутят вентили в домах на улицах 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21; Катукова, 4, 8, 10, 12, 14; Меркулова, 43, 51а, 55, 57; проспекте Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.







Почти на целый день с 10:00 до 20:00 нужно запастись водой потребителям на улицах 4-й Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Амурской, 2, 4, 5; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Гайдара, 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Горняцкой, 1, 2, 3, 4, 6; Интернациональной, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; Кротевича, 9а, 1, 3, 5; Меркулова, 2; Нахимова, 5, 6, 7, 8, 8а, 10; Орловской, 31; Прудная, 2; Студеновой, 7, 11, 17а; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26; проспекте Победы, 57, 61; в переуклках Вилкова, 14; Вишнёвого, 1а.

В это же время без воды останутся жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Амурской, Володарского, Воровского, Гайдара, Городовикова, Даргомыжского, Депутатской, Жактовской, Короленко, Луначарского, Минской, Медицинской, Нахимова Паровозной, Пионерской, Поселковой, Орловской, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, Чкалова; переулков Антипова, Верещагина, Верхнем, Весеннем, Вилкова, Ушакова, Янкина.

Отключение света

Электричество сегодня будут отключать не столь массово. С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Депутатской; Добровской; Железногорской; Патриотической; Чкалова, 16; Киевской, 16а; в переулках Верещагина; Верхнем; Крымском, Фруктовом, 1а.







Пробки

Сегодня с утра город потихоньку, но едет. Ближе к 7 часам пробка красного цвета лишь на мосту через Каменный лог улице Терешковой в сторону Центрального рынка. Зато участков, помеченных на электронных картах желтым цветом видимо-невидимо, в любой момент эти заторы могут вырасти. Поэтому советуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложение, чтобы выяснить – успеете проскочить или нет?

«Кофейная история» (6+)

Керамокластер на Студёновской (ул. Студёновская, 39а) приглашает в 17:30 на мастер-класс «Кофейная история», на котором все желающие получат участники получат возможность изготовить свой настоящий дизайнерский шедевр, который идеально подойдет для любителей кофе или чая.

Мастер-класс проводит Светлана Пастухова – член Союза художников России, народный мастер России, художник-керамист и арт-педагог.







В качестве бонуса участникам семинара позволят познакомятся с уникальным пространством – мастерской липецкого скульптора, народного художника России Юрия Гришко. В мастерской представлены его работы, доступные для просмотра всем желающим, а также некоторое оборудование, с которым работал знаменитый скульптор.

Количество мест на семинаре ограниченно, поэтому требуется предварительная запись по телефону 7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

Вы верите, что Липецк – город-сад? (6+)

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) продолжается книжная выставка «Город-сад, заповеданный Богом…», посвященная 320-летию Липецка.







Представленные на ней издания рассказывают об истории города, его уникальных уголках природы, памятниках архитектуры и искусства, исторических местах и достопримечательностях. Особое место здесь занимают книги и публикации о роли Петра Первого в истории Липецка, в развитии его металлургии и промышленности, курортного дела: «Петровские места в Липецке», «Судостроение и металлургия в Липецком крае», «Липецкий курорт» и другие.

Один из разделов экспозиции посвящён жизни и деятельности почётных граждан Липецка, внёсших значительный вклад в культурное и экономическое развитие города. В июле 2023 года отмечается 100-летие краеведа и подвижника, создателя липецкого Есенинского музея Валентина Синельникова, а также 90-летие липецкого архитектора и заслуженного строителя России Владилена Соломина. В книге «Почетные граждане города Липецка» читатель найдёт информацию и о других известных липчанах, удостоенных это высокого звания.

Библиотека работает с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – 10:00 до 18:00. Вход на выставку свободный.

Вечер диафильмов (12+)

Старые добрые диафильмы сегодня вновь будут крутить в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Вечер диафильмов начнётся в 18:33.

Участники смогут не только увидеть, но и обсудить вспоминать самые яркие произведения этого творчества, в особенности классические мультфильмы, каждый кадр которых вырисовывался вручную. В своё время диафильмы били рекорды популярности, да и в наши дни стоит признать: в этом что-то есть.

Вход – любая поддержка пространства.



Машины будут эвакуировать

На улице Фрунзе установили знаки «Остановка запрещена». В мэрии пояснили, что это сделано (цитата): «в целях обеспечения безопасного движения транспорта и пропускной способности автодороги, а также в целях беспрепятственной уборки проезжей части». Запрет распространяется на участок дороги от пересечения с улицей Советской до перекрёстка с улицей Неделина. Кроме того, здесь поставили предупреждающие таблички о том, что работает эвакуатор.







Шорты, шлепанцы, зубная щетка и штопор: липчане рассказали, что чаще всего забывают взять в отпуск

Липчане отличаются твёрдым рассудком и феноменальной памятью. По крайней мере, так заявили они сами в очередном опросе SuperJob: 70% опрошенных уверяют, что никогда ничего не забывали взять с собой в отпуск.







Оставлять что-либо дома по невнимательности доводилось каждому пятому - 21%. Топ самых забываемых в отпуск предметов возглавляет одежда и обувь, а также средства для ухода за собой и личной гигиены: о том, что об этих предметах они вспоминали уже в самолете или поезде, рассказали по 7%. «Даже к лучшему: купила купальник уже на море, новый и красивый!» — комментируют опрошенные.



Гораздо неприятнее забыть паспорт, — о том, что с ними такое случалось, рассказали 3% липчан. «Возвращались домой, в результате опоздали на самолет», — делятся респонденты.



Забывать в отпуск деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства доводилось по 1% опрошенных. Женщинам доводилось страдать без личных фенов и полотенец. Мужчины впопыхах забывали про игральные карты, алкоголь и штопор («Вилкой открывали»). Уезжая в отпуск, одни оставляют дома свою тревожность, другие же на радостях полностью теряют рассудок («Мозги! Но, как говорится, все, что было в Вегасе, — остается в Вегасе»).

Дорогие липчане! Как же быстро летит лето! Любимое время года уже перевалило за экватор, а многие ещё и в речке искупаться не успели. Советуем вам брать от жизни всё и в оставшиеся дни июля наверстать, если вы что-то упустили. А за новости можете не беспокоиться. Их вы всегда найдёте в достаточном количестве на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всех событий. Мы ждём вас снова и снова.