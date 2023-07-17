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За полгода в ДТП в Липецкой области погибли 62 человека

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#ПДД #нарушение
За полгода в ДТП в Липецкой области погибли 62 человека

На 20,3% уменьшилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей.

В первом полугодии в территории Липецкой области произошло 547 ДТП, в которых 62 человека погибли и 739 получили ранения.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, на 20,3% уменьшилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей. Всего произошло 47 таких аварий. В них 11 человек погибли и 71 получил различные травмы.

Зарегистрировано 117 наездов на пешеходов, из них 18 ДТП произошло по вине самих пешеходов.

81 ДТП было с участием детей до 16 лет. В этих авариях 97 несовершеннолетних получили различные травмы.

В первом полугодии сотрудники Госавтоинспекции выявили 541 229 правонарушений в области дорожного движения, в том числе 1569 случаев, когда водители были пьяны или отказались от медицинского освидетельствования.

Кроме того, было выявлено 5220 выездов на встречную полосу, 38449 нарушений требований сигнала светофора, 3523 случая непредоставления преимущества в движении пешеходам, 3204 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

В автоматическом режиме зафиксированы 440 091 нарушений Правил дорожного движения.

Также за полгода выявлено 5762 случая грубых нарушений Правил дорожного движения, за которые последовало лишение водительских прав или административный арест.
329
#ПДД #нарушение

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