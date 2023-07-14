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Ельчанина обвиняют в смертельном избиении гостя металлической трубой

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#конфликт #побои
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Ельчанина обвиняют в смертельном избиении гостя металлической трубой

Потерпевший умер спустя три дня после конфликта.

В Ельце направлено в суд уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, эта трагедия развернулась 10 апреля в период с 19:00 до 23:00 в одном из домов по улице Старо-Елецкой.

По версии следствия, пьяный 35-летний ельчанин поссорился со своим 45-летним гостем и нанёс ему два удара кулаком и один удар металлической трубой по голове.

От полученных травм потерпевший спустя три дня скончался.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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#конфликт #побои
1

Комментарии (1)

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60+

39 минут назад
Не ходи в гости где можешь получить трубой по башке !
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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