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56 минут назад

На Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года

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#Бали #налог #туризм

Оплачивать налог нужно будет в электронном формате ещё до прибытия на остров.

На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года, - передает The Jakarta Post со ссылкой на губернатора острова Вайана Костера.

"Бали ежегодно привлекает миллионы иностранных гостей, и остров пытается извлечь выгоду из своей популярности, чтобы пополнить казну и защитить культурное наследие. С 2024 года с иностранных туристов, приезжающих на Бали из-за границы или из других частей Индонезии, будет однократно взиматься налог в размере $10", - сообщает РБК со ссылкой на издание.

Уточняется, что оплата налога будет производиться через электронный платеж, который нужно будет сделать до прибытия на остров.

"Налог с иностранных туристов взимается только один раз во время их визита на Бали", — заявил он.

По его словам, сбор должен быть оплачен через электронную систему. Его будут взимать со всех иностранных туристов независимо от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Налог не будет распространяться на индонезийских граждан, - подчеркнул Костер.

По его словам, новый сбор не приведет к снижению турпотока, - передает "Интерфакс".

"Я не думаю, что показатели будут ниже. Мы планируем использовать доходы с туристического налога на сохранение окружающей среды и культуры, построим более качественную инфраструктуру, чтобы путешествие на Бали было более комфортным и безопасным", — пояснил он.

В 2022 году Бали посетили более 2 млн иностранных туристов, но с начала 2023 года на острове участились нарушения культурных норм и миграционного законодательства со стороны иностранных туристов, поэтому власти больше не хотят развивать массовый туризм.
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#Бали #налог #туризм

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