А знаете ли вы, что в 90-х по улицам Липецка прошел первый и единственный карнавал?

Сегодня и завтра Липецк отмечает «спаренный» праздник — Дни города и металлурга. Мы уже рассказывали о первом масштабном праздновании Дня города в 1996 году, а сегодня решили вспомнить самый грандиозный День металлурга: карнавал 1997-го.

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Лихолетья девяностых сказались и городских праздниках: День металлурга отмечался в Липецке скромно. Первый после распада СССР, по настоящему массовый праздник, состоялся в 1997 году. И этот День металлурга вошел в историю города: липчане увидели карнавал! Самый настоящий, как в Рио-де-Жанейро. По крайней мере, с бразильским его и сравнивали.Пресс-служба НЛМК поделилась с нами фильмом о карнавале 1997 года.Старенькое уже видео доносит до дух того праздника. Лето, жара, выходные, и карнавал, как глоток свежего воздуха в то тяжелое время. В 1997 году жизнь лучше еще не стала, впереди маячил дефолт 1998-го, но все же НЛМК нашел возможность порадовать липчан. Колонны людей в маскарадных костюмах шли по городу. Что-то было от Рио-де-Жанейро, пританцовывающие дамы, например, но в основном — пестрая «солянка». Китайский бумажный дракон, казаки в шароварах, клуб липецких моржей, наряженный в героев «Дня Нептуна». И возглавлял колонну гендиректор НЛМК Иван Франценюк. Как распорядитель карнавала — в цилиндре и с тростью.Один из участников организации праздника, Валерий Синюц — в 1997 году он был начальником управления персоналом НЛМК, рассказал GOROD48 как возникла идея карнавала:- Генеральный директор НЛМК Иван Васильевич Франценюк после командировки в Бразилию, соскучился по родине и нашей еде. Мы в обед нарезали шматок сала, и он начал рассказывать, что видел. Рассказывал не только о делах профессиональных. Он находился в Бразилии как раз во время карнавала. И так подробно и восторженно делился впечатлениями, что у всех практически одновременно, прямо за обеденным столом и родилась идея провести такой же карнавал в Липецке. Но главное, что двигало нами — подарить липчанам, металлургам праздник! Тем более День металлурга был не за горами, и приурочить к нему карнавал было более чем логично.После решения, подразделениям комбината дали поручение: от каждого — по карнавальному сценарию и сюжету. И вы знаете, народ это встретил с огромной радостью! Никто не возразил, что, мол, вне рабочего времени придется заниматься всякой ерундой.Кроме цехов НЛМК говорили карнавал все 20 подведомственных комбинату детских садов.В Сети даже сохранились воспоминания работницы одного из них.«Организаторы праздника решили провести яркое костюмированное шествие в духе бразильского карнавала. Каждый цех комбината старался выделиться своей неповторимостью в оформлении костюмов. Поскольку я работала в то время в детском саду НЛМК, то распоряжение выделить от ОДДУ молодых девчонок лет 30 и организовать проходку с танцами и маракасами во время праздничного шествия коснулось и меня. На предложение пройти, танцуя через весь город, начиная от улицы Ленина и заканчивая стадионом Металлургов, я с радостью согласилась. Когда ещё в жизни представится такая возможность, чтобы и повеселиться, и тебя при этом никуда не забрали?Мы долго тренировались и репетировали на стадионе. Наконец, костюмы и танец нам утвердили. Платья в виде распашонки и перья на голове хороши, как оказалось, первые пару часов. Ноги были разбиты к концу маршрута, маракасы не выдерживали напряжённого ритма и просто рассыпались в руках, но в общем всё это того стоило. Толпы народа вдоль дороги поддерживали нас весь маршрут», — пишет в своем канале на «Дзен» липчанка Елена Челнокова.— Когда все было готово и колонна с улицы Ленина пошла по городу, началось невообразимое — по обочинам дорог толпы горожан, кричат, приветствуют, — вспоминает Валерий Синюц. — Но самое главное, люди еще и пристраивались в хвост колонны и шагали вместе с карнавальным шествием. Закончилось шествие на стадионе «Металлург». Именно там ежегодно проводился День металлурга. Мы заходим на стадион и видим — он полон, под завязку! Все трибуны, все места заняты (тогда стадиона вмещал 21 тысячу человек, прим. ред) А сзади нас колонна в пять тысяч человек! Но в проходах, вокруг поля, все поместились, все было хорошо. А посмотреть концерт люди забрались на крыши окружающих стадион многоэтажек. Выступили тогда на стадионе Надежда Бабкина и Таня Буланова.Пресса того времени кстати тоже сохранила фоторепортаж с карнавала.День металлурга учрежден в 1957 году. Советское правительство тем самым отдало дань послевоенным свершениям металлургов — их участию в восстановлении страны.Указ председателя Верховного Совета СССР Клима Ворошилова и секретаря Презиума Верховного Совета Михаила Георгадзе об учреждении Дня металлурга опубликовала и газета НЛМЗ «Металлург».Указом предписывалось отмечать День металлурга в третьи выходные июля. И уже в 1958-м металлурги отмечали профессиональный праздник в первый раз. В основном, к этому дню приурочивались различные обязательства, которые металлурги на себя брали. Первое упоминание о таких обязательствах опубликовано в газете «Ленинское знамя» от 8 июля 1958. За две недели до праздников новолипецкие доменщики взялись выплавить не одну тысячу тонн сверхпланового металла.20 июля 1958-го «Ленинское знамя» опубликовала отчет о проделанной металлургами работе и сообщение об их планах. В праздничном отчете впервые прозвучало, что на базе новолипецкого завода будет создан металлургический комбинат.Первый День металлурга тоже стал двойным — он совпал с Днем военно-воздушного флота, учрежденным годом ранее.В Липецке первый День металлурга праздновался в парках — Нижнем, Новолипецком, Сокольском, танцами, песнями, спортивными состязаниями. На стадионе завода «Свободный Сокол» прошел матч между новолипецкими и сокольскими заводскими командами. Победили новолипчане со счетом 4:3. выиграли новолипчане у сокольцев и велогонку, но проиграли состязание по перетягиванию каната.