сегодня, 09:15
А знаете ли вы, что в 90-х по улицам Липецка прошел первый и единственный карнавал?
Сегодня и завтра Липецк отмечает «спаренный» праздник — Дни города и металлурга. Мы уже рассказывали о первом масштабном праздновании Дня города в 1996 году, а сегодня решили вспомнить самый грандиозный День металлурга: карнавал 1997-го.
Лихолетья девяностых сказались и городских праздниках: День металлурга отмечался в Липецке скромно. Первый после распада СССР, по настоящему массовый праздник, состоялся в 1997 году. И этот День металлурга вошел в историю города: липчане увидели карнавал! Самый настоящий, как в Рио-де-Жанейро. По крайней мере, с бразильским его и сравнивали.
Пресс-служба НЛМК поделилась с нами фильмом о карнавале 1997 года.
Старенькое уже видео доносит до дух того праздника. Лето, жара, выходные, и карнавал, как глоток свежего воздуха в то тяжелое время. В 1997 году жизнь лучше еще не стала, впереди маячил дефолт 1998-го, но все же НЛМК нашел возможность порадовать липчан. Колонны людей в маскарадных костюмах шли по городу. Что-то было от Рио-де-Жанейро, пританцовывающие дамы, например, но в основном — пестрая «солянка». Китайский бумажный дракон, казаки в шароварах, клуб липецких моржей, наряженный в героев «Дня Нептуна». И возглавлял колонну гендиректор НЛМК Иван Франценюк. Как распорядитель карнавала — в цилиндре и с тростью.
Идея карнавала родилась за «шматом» сала
Один из участников организации праздника, Валерий Синюц — в 1997 году он был начальником управления персоналом НЛМК, рассказал GOROD48 как возникла идея карнавала:
- Генеральный директор НЛМК Иван Васильевич Франценюк после командировки в Бразилию, соскучился по родине и нашей еде. Мы в обед нарезали шматок сала, и он начал рассказывать, что видел. Рассказывал не только о делах профессиональных. Он находился в Бразилии как раз во время карнавала. И так подробно и восторженно делился впечатлениями, что у всех практически одновременно, прямо за обеденным столом и родилась идея провести такой же карнавал в Липецке. Но главное, что двигало нами — подарить липчанам, металлургам праздник! Тем более День металлурга был не за горами, и приурочить к нему карнавал было более чем логично.
После решения, подразделениям комбината дали поручение: от каждого — по карнавальному сценарию и сюжету. И вы знаете, народ это встретил с огромной радостью! Никто не возразил, что, мол, вне рабочего времени придется заниматься всякой ерундой.
Стадион не вместил всех зрителей, а маракасы рассыпались в руках танцоров
Кроме цехов НЛМК говорили карнавал все 20 подведомственных комбинату детских садов.
В Сети даже сохранились воспоминания работницы одного из них.
«Организаторы праздника решили провести яркое костюмированное шествие в духе бразильского карнавала. Каждый цех комбината старался выделиться своей неповторимостью в оформлении костюмов. Поскольку я работала в то время в детском саду НЛМК, то распоряжение выделить от ОДДУ молодых девчонок лет 30 и организовать проходку с танцами и маракасами во время праздничного шествия коснулось и меня. На предложение пройти, танцуя через весь город, начиная от улицы Ленина и заканчивая стадионом Металлургов, я с радостью согласилась. Когда ещё в жизни представится такая возможность, чтобы и повеселиться, и тебя при этом никуда не забрали?
Мы долго тренировались и репетировали на стадионе. Наконец, костюмы и танец нам утвердили. Платья в виде распашонки и перья на голове хороши, как оказалось, первые пару часов. Ноги были разбиты к концу маршрута, маракасы не выдерживали напряжённого ритма и просто рассыпались в руках, но в общем всё это того стоило. Толпы народа вдоль дороги поддерживали нас весь маршрут», — пишет в своем канале на «Дзен» липчанка Елена Челнокова.
— Когда все было готово и колонна с улицы Ленина пошла по городу, началось невообразимое — по обочинам дорог толпы горожан, кричат, приветствуют, — вспоминает Валерий Синюц. — Но самое главное, люди еще и пристраивались в хвост колонны и шагали вместе с карнавальным шествием. Закончилось шествие на стадионе «Металлург». Именно там ежегодно проводился День металлурга. Мы заходим на стадион и видим — он полон, под завязку! Все трибуны, все места заняты (тогда стадиона вмещал 21 тысячу человек, прим. ред) А сзади нас колонна в пять тысяч человек! Но в проходах, вокруг поля, все поместились, все было хорошо. А посмотреть концерт люди забрались на крыши окружающих стадион многоэтажек. Выступили тогда на стадионе Надежда Бабкина и Таня Буланова.
Пресса того времени кстати тоже сохранила фоторепортаж с карнавала.
Скан страницы «Липецкой газеты»
Дни и ночи у мартеновских печей…
День металлурга учрежден в 1957 году. Советское правительство тем самым отдало дань послевоенным свершениям металлургов — их участию в восстановлении страны.
Указ председателя Верховного Совета СССР Клима Ворошилова и секретаря Презиума Верховного Совета Михаила Георгадзе об учреждении Дня металлурга опубликовала и газета НЛМЗ «Металлург».
Указом предписывалось отмечать День металлурга в третьи выходные июля. И уже в 1958-м металлурги отмечали профессиональный праздник в первый раз. В основном, к этому дню приурочивались различные обязательства, которые металлурги на себя брали. Первое упоминание о таких обязательствах опубликовано в газете «Ленинское знамя» от 8 июля 1958. За две недели до праздников новолипецкие доменщики взялись выплавить не одну тысячу тонн сверхпланового металла.
20 июля 1958-го «Ленинское знамя» опубликовала отчет о проделанной металлургами работе и сообщение об их планах. В праздничном отчете впервые прозвучало, что на базе новолипецкого завода будет создан металлургический комбинат.
Первый День металлурга тоже стал двойным — он совпал с Днем военно-воздушного флота, учрежденным годом ранее.
В Липецке первый День металлурга праздновался в парках — Нижнем, Новолипецком, Сокольском, танцами, песнями, спортивными состязаниями. На стадионе завода «Свободный Сокол» прошел матч между новолипецкими и сокольскими заводскими командами. Победили новолипчане со счетом 4:3. выиграли новолипчане у сокольцев и велогонку, но проиграли состязание по перетягиванию каната.
Фото Дня металлурга разных лет: « Липецк вчера и сегодня»
Видео: фрагмент фильма «5 дней из жизни директора», режиссер Леонид Гликин, студия «ДАБИ» по заказу НЛМК, 1997 год.
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