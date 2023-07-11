Общество

сегодня, 16:12

Все меры поддержки участники СВО и их семьи смогут оформить в фонде «Защитники Отечества»

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#социальное обеспечение #СВО
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Все меры поддержки участники СВО и их семьи смогут оформить в фонде «Защитники Отечества»

Получить пособия мобилизованным и членам их семей станет проще. Об этом на брифинге  рассказала вице-губернатор Ольга Белоглазова.

— Для участников СВО и их семей в Липецкой области действует порядка 10 мер поддержки. Часть из них граждане оформляли в фонде «Защитники Отечества», часть — в отделении Социального фонда по Липецкой области. Получение услуг должно быть максимально быстрым и комфортным. Поэтому и здесь мы применили принцип «одного окна». В ближайшее  время специалисты соцфонда начнут прием граждан на площадке фонда «Защитники Отечества», — сказала Ольга Белоглазова. 

Вице-губернатор рассказала, что за первый месяц работы фонда поступило 672 обращения, 90% из них исполнены. Они касаются назначений мер поддержки, юридической помощи и оформления льгот. Основная масса обращений касалась как раз организации, оформления и сопровождения положенных участникам СВО и их семьям льгот и выплат. В фонде с участниками СВО и их семьями работают более 30 социальных координаторов, психологи, представители службы занятости, МФЦ сотрудники военкомата, юристы и нотариусы. Также такая работа активно ведётся в рамках платформы «Цифровой патронаж»: после поступления обращения куратор в течение суток выходит на связь и помогает решить ту или иную проблему. 

Сейчас фактически за каждой семьёй мобилизованного, добровольца и контрактника в Липецкой области закреплён социальный куратор, который постоянно взаимодействует со своими подопечными, информирует их о новых мерах поддержки, изменениях в законодательстве, приглашает на всевозможные, в том числе культурные мероприятия. Так, на новогодних каникулах для семей участников СВО были организованы поездки в Москву, а совсем недавно — в Елец на масштабный фестиваль, посвященный 110-летию со дня рождения Тихона Хренникова.

Подробнее о мерах поддержки рассказал управляющий отделением Соцфонда в Липецкой области Евгений Павлов. С весны мобилизованные и добровольцы приравнены к категории военнослужащих по призыву и их близким стали выплачивать два новых пособия — на беременных жён и детей до трех лет. Обе эти государственные выплаты носят заявительный характер. 

Беременной жене мобилизованного или добровольца со сроком беременности не менее 180 дней положено единовременное пособие в 36 278 рублей. Правом на эту выплату от Отделения Социального фонда России по Липецкой области уже воспользовались 34 женщины. Заявление на выплату женщина имеет право подать в течение шести месяцев с момента отправки или возвращения из зоны СВО мобилизованного супруга. 

На ребёнка до трех лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 15 548 рублей. Такая выплата по линии Отделения Социального фонда уже назначена на 207 детей, а всего семьям с маленькими детьми выплачено более 27 миллионов рублей. 

Ежемесячное пособие на детей до трех лет индексируется раз в год. Выплата назначается с момента мобилизации участника СВО, и даже если мать малыша обратится за пособием сейчас — ей заплатят его с даты мобилизации супруга.  Немаловажно и то, что сейчас при назначении единого пособия семьям с детьми не учитываются доходы мобилизованного и другие положенные за участие в СВО выплаты. 

По словам Евгения Павлова, мобилизованным, добровольцам и контрактникам за период участия в СВО также засчитывается трудовой стаж в двойном размере. То есть, отслужив год в зоне СВО, мужчина сможет на год раньше уйти на пенсию. Кроме того, участникам СВО положен удвоенный коэффициент к будущей пенсии: 3,6 пенсионного коэффициента за год вместо 1,8. А по возвращению домой участники СВО получают статус ветеранов боевых действий и  ежемесячную выплату в 3896 рублей, а также набор социальных услуг, куда входит компенсация на лекарства, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, предоставление путевки на лечение. Получать этот набор можно по выбору в натуральном выражении или в денежном эквиваленте.  Сейчас такая выплата уже назначена 153 участникам СВО. 

В случае установления инвалидности добровольцам специальной военной операции региональное Отделение СФР назначает государственную пенсию по инвалидности, ежемесячную денежную выплату и ежемесячную компенсацию по военной травме. Размер этих выплат зависит от установленной группы инвалидности. Мобилизованные и военнослужащие-контрактники получают эти выплаты по линии Минобороны. 

Поддержка участников СВО и членов семей активно идёт не только на федеральном, но и на региональном уровне. Последние изменения в областном законодательстве официально закрепили несколько таких выплат: это единовременная выплата в 50 000 рублей в качестве «подъемных» при уходе в зону СВО в качестве мобилизованного, контрактника или добровольца (ранее эта мера поддержки была рассчитана только на семьи мобилизованных, где есть дети), выплата в 300 000 рублей — в случае получения ранения и в 600 000 рублей — если по итогам ранения была установлена инвалидность. Раньше эти средства выплачивались из резервного фонда области и процесс получения денег мог растягиваться до полутора месяцев — сейчас он сокращен до 10 суток с момента подачи заявления. По-прежнему сохраняется выплата из резервного фонда в миллион рублей семье погибшего участника СВО. 

Ещё одна мера поддержки — возможность получить качественную реабилитацию, и как раз сейчас завершается ремонт в центре «Сосновый бор»: он готовится к приёму участников СВО.

Фото: правительства области
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#социальное обеспечение #СВО
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