Сегодня в Липецке: праздник в каждый двор и сколько горожан деградируют на работе

Сегодня липчан ждут концерты по месту жительства, выставка-чайнворд, а дожди наконец-то успокоятся.

Прохладно, но без дождей

Сегодня в Липецке вновь «не июль-месяц» - температура не выше 20-22 градусов. Зато синомтики обещают, что день пройдёт без осадков.







Отключения воды

И вода будет почти у всех! Из-за ремонтных работ оставят без холодной воды с 10:00 до 20:00 лишь жителей улиц Плеханова, 51а; Пролетарской, 13, 14; Угловой, 11, 15, 17, 26а, а также полностью улицу Пролетарскую с селе Сырском.







Отключение света

Гораздо больше липчан сегодня будет страдать из-за отсутствия электричества. С 9:00 до 17:00 его отключат на улицах 3-е Сентября, 18, 20, 26, 5; Волгоградской, 18а, 18б, 24, 31, 42; Воронежской, 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 - 61; Воронежской 2-й, 1 - 16, 25; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, Добровской, 7, 20; 46, 52а; Донской, 27; Киевской, 16а; Красина, 1, 16, 2, 3, 4; Лазо, 7; Плеханова, 49, 51а, 53а, 59, 59/4; Седова, 1, 2, 24, 3, 9; ул. Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8; Угловой, 26а; в переулках Верещагина, . 2 – 4, 7 – 21б; Верхнем, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Крымской, 2, 4, 6, 8; Фруктовом, 1а.







Полностью обесточат улицы Бурлакова, Воровского, Грардейскую, Даргомыжского, Песчаную, Чехова, Чкалова, Ярославскую.

Пробки

Ещё не было 6-ти утра, как в Липецке появились первые участки автодорог, помеченные на электронных картах красным цветом – на проспекте Победы и улице Терешковой. А желтых участков уже было видимо-невидимо, как заплаток на костюме пугала. Но нам некогда пугаться, нам нужно ехать на работу.

А сделать это лучше, изучив «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, которые помогут подобрать оптимальный маршрут. Иначе в пробках можно застрять надолго.

Праздник с доставкой на дом (0+)

Сегодня стартует городская акция «Праздник с доставкой на дом» к 320-летию Липецка. Суть её в том, что артисты сами приедут во дворы к липчанам и покажут концертные номера. Всего на этом неделе в мероприятиях будут задействованы несколько десятков творческих специалистов. Липчан ждут песни, пляски, игры, творческие конкурсы.



Как сообщает департамент культуры, сегодня в 18:00 звуки «мы к вам приехали на час» раздадутся на улице Доватора во дворе домов №№ 2, 4, 4а; на проспекте Мира, 18, а также во дворах школ № 27 (ул. Лутова, 15), № 29 (Политехническая, 9а) и школы в селе Ссёлки. Выставка-чайнворд (6+) В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) открылась не просто книжная выставка, а выставка-чайнворд, посвященная 320-летию Липецка. Книги липецких краеведов и историков познакомят с географией и уникальными природными уголками Липецкой земли, расскажут о традиционных промыслах и ремеслах, о знаменитых земляках, талантливых поэтах, писателях, художниках, которые играют заметную роль в культурной жизни региона.

Организаторы выставки предложат посетителям проверить свои знания, ответив на вопросы чайнворда «Город мой!».



Центр работает в будние дни кроме понедельника с 9:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 19:00. Получи до 15 миллионов на развитие туризма Если вы работаете в сфере туризма, то у вас есть возможность получить государственную поддержку. Приём заявок на получение регионального гранта «Туризм» начнется 18 июля и продлится до 1 августа. Получить можно будет от 500 тысяч до 15 миллионов рублей. Деньги выделят предпринимателям, работающим в сферах внутреннего и въездного туризма. Средства можно потратить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям.

При этом предприниматель обязан выделить 30% собственных средств на софинансирование проекта. Грант необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня поступления на расчетный счет. А срок введения объекта в эксплуатацию должен составлять не более 24 месяцев. Все условия получения гранта можно по телефонам: +7 (4742) 55-13-65, 55-12-85 или на сайте lipfond.ru. Как должны оплачиваться переработки Во вторник мы уже/ещё с головой в работе, поэтому давайте сегодня и поговорим об этом. Юрист SuperJob Александр Южалин напомнил, что сотрудников могут привлекать к сверхурочной работе, под которой понимаются часы, которые человек отработал сверх необходимой нормы. Важно знать, что привлечь к такой работе вас можно только в вашего согласия.



Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель, но и он не имеет права использовать ваш дополнительный труд дольше 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Сверхурочная работа также оплачивается в повышенном размере: за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы − не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно. Каждый второй липчанин развивается на работе 53% липчан чувствуют, что профессионально развиваются и растут на работе. Это выяснили в ходе опроса SuperJob. В том, что не развиваются, а лишь теряют навыки на нынешней позиции, признались 14% опрошенных.. Респонденты чаще всего объясняют это рутиной и отсутствием интересных задач. Каждый третий - 31% не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков: «Просто выполняю свои функции и получаю деньги».



Любопытно, что о положительном влиянии работы на профессиональное развитие чаще говорили люди пожилого возраста, чем липчане до 34 лет – 53% против 43%. Возможности роста чаще всего видят горожане с доходом выше 80 тысяч рублей – среди них таких 47 %. А среди тех, кто получает меньше 50 тысяч – 42%. Дорогие липчане! Свою работу нужно делать хорошо, а сегодня ещё и желательно придти красиво одетым, ведь 11 июля – день рождения Джорджио Армани, известного стилиста и основателя знаменитой компании. Ему исполняется 89 лет, старичок по прежнему в строю, хотя и ведёт замкнутый образ жизни. Интересный факт? Другие любопытные новости и сообщения о самом важном и необходимом вы всегда найдёте на GOROD48. Мы работаем 24/7 и ждём вас на сайте снова и снова.







