73-летняя жительница Хлевенского района отдала мошенникам 900 000 рублей

Она поверила, что в ДТП по вине её дочери пострадала девушка.

Хлевенскую пенсионерку обманули по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по домашнему телефону женщине позвонила незнакомка и сообщила, что произошло ДТП с участием дочери пенсионерки.



Как обычно и бывает в легенде мошенников, по вине дочери пенсионерки пострадала девушка, которой срочно требуется операция. Для освобождения дочери от уголовной ответственности мошенники предложили возместить все расходы на лечение. В результате пенсионерка отдала 900 000 рублей неизвестному мужчине, который приехал к ней домой за деньгами.



Через некоторое время женщина связалась со своей дочерью, чтобы узнать подробности случившегося. И оказалось, что с дочерью всё хорошо, а никакого ДТП не было.