Происшествия

39 минут назад

73-летняя жительница Хлевенского района отдала мошенникам 900 000 рублей

1 191
#мошенничество
1
73-летняя жительница Хлевенского района отдала мошенникам 900 000 рублей

Она поверила, что в ДТП по вине её дочери пострадала девушка.

Хлевенскую пенсионерку обманули по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по домашнему телефону женщине позвонила незнакомка и сообщила, что произошло ДТП с участием дочери пенсионерки.

Как обычно и бывает в легенде мошенников, по вине дочери пенсионерки пострадала девушка, которой срочно требуется операция. Для освобождения дочери от уголовной ответственности мошенники предложили возместить все расходы на лечение. В результате пенсионерка отдала 900 000 рублей неизвестному мужчине, который приехал к ней домой за деньгами.

Через некоторое время женщина связалась со своей дочерью, чтобы узнать подробности случившегося. И оказалось, что с дочерью всё хорошо, а никакого ДТП не было.
1 191
#мошенничество
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юля

12 минут назад
Опять старуха миллионерша, а дети в кредитах и ипотеках
ответить
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

В районе Боринского внедорожник залетел на дорожное ограждение
#ДТП
В районе Боринского внедорожник залетел на дорожное ограждение

7 минут назад

Происшествия
По поджогу машин на Нижней Логовой возбуждено уголовное дело
#пожар #поджог
3
По поджогу машин на Нижней Логовой возбуждено уголовное дело

57 минут назад

Происшествия
Версию о поджоге автомобилей у ЖК «Слобода» подтверждает запись камеры наблюдения
#поджог #пожар
10
Версию о поджоге автомобилей у ЖК «Слобода» подтверждает запись камеры наблюдения

сегодня, 15:35

Происшествия
В Липецке молния ударила в дом — он сгорел
#пожар #молния
6
В Липецке молния ударила в дом — он сгорел

сегодня, 13:44

Происшествия
Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально нарушалось энергоснабжение
#отключенрие света
2
Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально нарушалось энергоснабжение

сегодня, 13:41

Общество
40-летнего мужчину осудили за незаконное изготовление холодного оружия: он сделал нож для забоя скот...
#оружие #нож
21
40-летнего мужчину осудили за незаконное изготовление холодного оружия: он сделал нож для забоя скот...

сегодня, 13:16

Происшествия