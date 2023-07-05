Общество

9 минут назад

В Липецке и в Задонске спасли утопающих

69
#спасатели #УГПСС
В Липецке и в Задонске спасли утопающих

25-летняя женщина и 33-летний мужчина заплыли далеко от берега и начали тонуть.

4 июля в Задонске спасатели межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №1 Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли 25-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, купаясь в реке, женщина заплыла далеко от берега, не рассчитала свои силы и начала тонуть.

В тот же день на Центральном пляже Липецка 33-летний мужчина решил переплыть реку. Когда липчанин доплыл до середины, ему стало плохо. Мужчина начал тонуть и звать на помощь. Сотрудники поисково-спасательной службы Липецка, дежурившие на пляже, экстренно среагировали на крики о помощи и доставили мужчину на берег.
69
#спасатели #УГПСС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
#День металлурга
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
НЛМК Live

Еще в рубрике

Квартиру липчанина регулярно затапливало из-за текущей кровли: он отсудил 157 464 рубля
#ЖКХ #права потребителей
Квартиру липчанина регулярно затапливало из-за текущей кровли: он отсудил 157 464 рубля

36 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: кому нужен дрын на работе и где притаились камеры фиксации нарушений ПДД
#Сегодня в Липецке
6
Сегодня в Липецке: кому нужен дрын на работе и где притаились камеры фиксации нарушений ПДД

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: осыпавшаяся на элитном доме кладка, выстрелы на проспекте Победы и минирование ТРЦ
#вечЁрка #обрушение #выстрелы
3
Липецкая вечЁрка: осыпавшаяся на элитном доме кладка, выстрелы на проспекте Победы и минирование ТРЦ

вчера, 20:23

Общество
В Сырском Руднике отключат холодную воду
#отключения
1
В Сырском Руднике отключат холодную воду

вчера, 18:35

Общество
Вторую половину Сокольского моста перекроют в августе
#ремонт моста
14
Вторую половину Сокольского моста перекроют в августе

вчера, 16:44

Общество
Ко Дню города в Липецке отремонтировали досрочно 14 дорог
#ремонт дорог #Октябрьский мост #День города
15
Ко Дню города в Липецке отремонтировали досрочно 14 дорог

вчера, 15:27

Общество