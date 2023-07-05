В Липецке и в Задонске спасли утопающих

25-летняя женщина и 33-летний мужчина заплыли далеко от берега и начали тонуть.

4 июля в Задонске спасатели межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №1 Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли 25-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, купаясь в реке, женщина заплыла далеко от берега, не рассчитала свои силы и начала тонуть.



В тот же день на Центральном пляже Липецка 33-летний мужчина решил переплыть реку. Когда липчанин доплыл до середины, ему стало плохо. Мужчина начал тонуть и звать на помощь. Сотрудники поисково-спасательной службы Липецка, дежурившие на пляже, экстренно среагировали на крики о помощи и доставили мужчину на берег.