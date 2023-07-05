Общество

37 минут назад

Квартиру липчанина регулярно затапливало из-за текущей кровли: он отсудил 157 464 рубля

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#ЖКХ #права потребителей
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Квартиру липчанина регулярно затапливало из-за текущей кровли: он отсудил 157 464 рубля

По решению суда управляющая компания должна возместить не только стоимость ущерба, но и компенсацию морального вреда, расходы на оплату эксперта, нотариальной доверенности, услуг представителя, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

При участии Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за ненадлежащее оказание услуг ЖКХ потребителю присуждено более 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, липчанин является собственником квартиры в многоквартирном доме, который обслуживает ООО «ГУК Октябрьская».

С августа 2021 года по сентябрь 2022 года квартиру мужчины регулярно затапливало из-за течи кровли. В результате были повреждены обои, потрескалась и отслоилась кафельная плитка — повреждения были во всех комнатах квартиры.

По оценке экспертов, стоимость причиненного имуществу потребителя ущерба составила 87 157 рублей, и хозяин квартиры сначала обратился к УК с претензией, а потом пошёл в суд.

Мировым судом Судебного участка №4 Октябрьского района Липецка было вынесено решение, согласно которому управляющая компания должна возместить потребителю не только стоимость ущерба, но и компенсацию морального вреда, расходы на оплату эксперта, нотариальной доверенности, услуг представителя, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке Всего в пользу потребителя присуждено 157 464 рубля.
176
#ЖКХ #права потребителей
2

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