Квартиру липчанина регулярно затапливало из-за текущей кровли: он отсудил 157 464 рубля

По решению суда управляющая компания должна возместить не только стоимость ущерба, но и компенсацию морального вреда, расходы на оплату эксперта, нотариальной доверенности, услуг представителя, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

При участии Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за ненадлежащее оказание услуг ЖКХ потребителю присуждено более 150 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, липчанин является собственником квартиры в многоквартирном доме, который обслуживает ООО «ГУК Октябрьская».



С августа 2021 года по сентябрь 2022 года квартиру мужчины регулярно затапливало из-за течи кровли. В результате были повреждены обои, потрескалась и отслоилась кафельная плитка — повреждения были во всех комнатах квартиры.



По оценке экспертов, стоимость причиненного имуществу потребителя ущерба составила 87 157 рублей, и хозяин квартиры сначала обратился к УК с претензией, а потом пошёл в суд.



Мировым судом Судебного участка №4 Октябрьского района Липецка было вынесено решение, согласно которому управляющая компания должна возместить потребителю не только стоимость ущерба, но и компенсацию морального вреда, расходы на оплату эксперта, нотариальной доверенности, услуг представителя, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке Всего в пользу потребителя присуждено 157 464 рубля.