Происшествия

сегодня, 09:11

Полицейские разыскивают сбежавшего с места аварии водителя «ВАЗа»

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#авария #ДТП
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Полицейские разыскивают сбежавшего с места аварии водителя «ВАЗа»

В аварии пострадал 61-летний мужчина.

Вечером 4 июля в Липецке на улице Зои Космодемьянской«ВАЗ-2105» столкнулся с «Тойотой». Водитель «ВАЗа» сбежал с места ДТП.

«61-летний водитель «Тойоты» госпитализирован. Личность водителя «ВАЗа» устанавливается», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов: столкнулись «ВАЗ-2114» с 36-летней женщиной за рулем и «Рено» под управлением 41-летнего водителя. Оба водителя с травмами доставлены в больницу.

«4 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4060 нарушений правил дорожного движения. Зарегистрированы 23 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 74.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3770 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», —  рассказали в ГИБДД.


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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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20 минут назад
А что ничего нет про аварию на ул.Металлургов, на виадуке с рено Дастером, которая перекрыла движение 16-17 часов? Или про них писать нельзя?
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Гость

42 минуты назад
Это цыгане без прав и документов летают по зои
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