Полицейские разыскивают сбежавшего с места аварии водителя «ВАЗа»

В аварии пострадал 61-летний мужчина.

Вечером 4 июля в Липецке на улице Зои Космодемьянской«ВАЗ-2105» столкнулся с «Тойотой». Водитель «ВАЗа» сбежал с места ДТП.«61-летний водитель «Тойоты» госпитализирован. Личность водителя «ВАЗа» устанавливается», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов: столкнулись «ВАЗ-2114» с 36-летней женщиной за рулем и «Рено» под управлением 41-летнего водителя. Оба водителя с травмами доставлены в больницу .

«4 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4060 нарушений правил дорожного движения. Зарегистрированы 23 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 74.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3770 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — рассказали в ГИБДД.



