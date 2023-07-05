сегодня, 09:11
Полицейские разыскивают сбежавшего с места аварии водителя «ВАЗа»
В аварии пострадал 61-летний мужчина.
«61-летний водитель «Тойоты» госпитализирован. Личность водителя «ВАЗа» устанавливается», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.
Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов: столкнулись «ВАЗ-2114» с 36-летней женщиной за рулем и «Рено» под управлением 41-летнего водителя. Оба водителя с травмами доставлены в больницу.
«4 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4060 нарушений правил дорожного движения. Зарегистрированы 23 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 74.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3770 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — рассказали в ГИБДД.
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