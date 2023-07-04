На окраине Липецка разбились «ВАЗ» и «Рено», оба водителя — в больнице

Причина аварии еще не установлена.

Вечером 4 июня на дороге Орел-Тамбов возле села Кулешовка столкнулись автомобили «ВАЗ-2124» и «Рено». Последствия аварии снял проезжавший по трассе водитель. Судя по его видео, водителя «ВАЗа» извлекали из машины спасатели.— 4 июля около 20:05 на 279 километре дороги Орел-Тамбов столкнулись автомобили «ВАЗ-2124» под управлением 37-летней женщины и «Рено Дастер» 41-летнего мужчины. Оба водителя госпитализированы, — рассказали GOROD48 об обстоятельствах аварии в пресс-службе областного управления МВД.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают причину столкновения. Движение на этом участки дороги уже восстановлено.