Липецкий предприниматель продавал несуществующие станки

Полицейские завершили расследование дела 38-летнего липецкого предпринимателя, обвиняемого в 14 мошенничествах. Бизнесмен продавал несуществующие станки.



Как установило следствие, в 2020 году предприниматель, занимавшийся оптовой торговлей оборудованием, разместил в Интернете объявления о продаже и поставке листогибочных станков. При этом никаких станков у него не было.



«В ходе телефонных разговоров и переписок в мессенджерах злоумышленнику удалось ввести в заблуждение и заключить договоры поставки с 14 юридическими и физическими лицами. Все потерпевшие являлись жителями других регионов страны. Общая сумма причиненного ущерба превысила 680 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В совершении преступлений обвиняемый признался. Полученные от потерпевших деньги он потратил на свою фирму и личные нужды.



Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой предпринимателю статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

