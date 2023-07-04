Происшествия

28 минут назад

Липецкий предприниматель продавал несуществующие станки

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#мошенничество
Липецкий предприниматель продавал несуществующие станки

Полицейские завершили расследование дела 38-летнего липецкого предпринимателя, обвиняемого в 14 мошенничествах. Бизнесмен продавал несуществующие станки.

Как установило следствие, в 2020 году предприниматель, занимавшийся оптовой торговлей оборудованием, разместил в Интернете объявления о продаже и поставке листогибочных станков. При этом никаких станков у него не было.

«В ходе телефонных разговоров и переписок в мессенджерах злоумышленнику удалось ввести в заблуждение и заключить договоры поставки с 14 юридическими и физическими лицами. Все потерпевшие являлись жителями других регионов страны. Общая сумма причиненного ущерба превысила 680 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В совершении преступлений обвиняемый признался. Полученные от потерпевших деньги он потратил на свою фирму и личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой предпринимателю статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
111
#мошенничество

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