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36-летнего мужчину обвиняют в попытке кражи автомобиля «Мазда 6»

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#кража #угон
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36-летнего мужчину обвиняют в попытке кражи автомобиля «Мазда 6»

Обвиняемый в угоне смог проехать всего около трёх метров, после чего машина заглохла — сработало противоугонное устройство.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего ранее судимого за кражи жителя Нижнего Новгорода (при этом прописан он в республике Коми) по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере». Мужчина обвиняется в попытке украсть автомобиль «Мазда 6» в Липецке.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, с 27 на 28 марта этого года у дома №13 по улице Свиридова в Липецке мужчина подошел к автомобилю «Мазда 6» за 1 217 000 рублей, заранее надев перчатки и вооружившись отвёрткой. Обвиняемый повредил молдинг задней правой двери и разбил треугольное стекло задней правой двери, после чего открыл дверь и проник в салон машины. Там он сел на водительское сиденье и, используя специально приготовленное оборудование: код-граббер — эмулятор оригинальных пультов дистанционного управления, пульт управления, «заводилку» — устройство, способное заменять в блоке иммобилайзера сведения о сохранённых ключах, и замыкатель, запустил двигатель и попытался скрыться с места происшествия. Но угонщик проехал всего около трёх метров, после чего сработало защитное противоугонное устройство —  двигатель заглох.

В ходе следствия потерпевший и обвиняемый помирились: в деле есть расписка, что моральный и материальный ущерб возмещены в полном объёме.

Тем не менее, имеет место рецидив: мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления. Кроме того, он целенаправленно приехал в Липецк из другого региона, арендовав жильё всего на двое суток, с целью подбора автомобиля, который сможет вскрыть. Следствие полагает, что перчатки, отвёртка, купленные заранее в интернете технические приспособления — всё это говорит об умысле и планах на дальнейшую реализацию угнанного автомобиля.

Сам обвиняемый выдвинул версию о хищении автомобиля в целях возврата долга — она рассматривается как способ его защиты.
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#кража #угон
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