Общество

50 минут назад

Липчане предпочитают прививать своих домашних питомцев от бешенства

73
#бешенство #вакцинация
Липчане предпочитают прививать своих домашних питомцев от бешенства

Опрос липчан ветеринарами показал, что всего 2% игнорируют не прививают домашних животных от бешенства

Управление ветеринарии Липецкой области провело на сайте Госуслуг опрос липчан – прививают ли они своих домашних животных от бешенства.

Ответили 249 человек.

- 95% (236 человек) респондентов ответили, что прививают своего домашнего питомца от опасной болезни «Бешенство»; 2% (5 человек) опрошенных жителей Липецкой области, не считают нужным прививать своего питомца; 3% (8 человек) указали иной ответ, - сообщили в управлении ветеринарии.

Опрос помог ветеринарам еще раз убедится, что вопрос вакцинации от бешенства актуален в регионе.

- Практически все опрошенные респонденты ответственно относятся к своим любимцам, поэтому и прививают своего домашнего питомца от бешенства, которое опасно не только для животного, но и человека, - сообщили в управлении ветеринарии.

Как сообщал GOROD48, с начала года в регионе зарегистрировано девять случаев бешенства животных, в прошлом году за аналогичное время — шесть. При этом четыре случая бешенства зарегистрированы в прошедшем мае: больных животных выявили в Данковском, Липецком, Становлянском и Добровском районах.

Во всех четырёх случаях речь шла о кошках, две из них были домашними. Во всех районах проведены профилактические и противоэпизоотические мероприятия мероприятия, был объявлен карантин.

Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus. Вирус передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.
73
#бешенство #вакцинация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
41
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

48 минут назад

Общество
В районе Тракторного отключат холодную воду
#Отключение воды
3
В районе Тракторного отключат холодную воду

вчера, 15:01

Общество
Акциз на сладкую газировку, снижение ставок по микрозаймам – законы, которые вступают в июле
#законодательство
14
Акциз на сладкую газировку, снижение ставок по микрозаймам – законы, которые вступают в июле

вчера, 10:00

Общество
Перевод по ошибке: что делать, если деньги отправили на чужую карту
#инструкция по применению
7
Перевод по ошибке: что делать, если деньги отправили на чужую карту

вчера, 09:22

Общество
А знаете ли вы, как в Липецке сносили здания взрывами ?
#знаете ли вы что #краеведение
80
А знаете ли вы, как в Липецке сносили здания взрывами ?

вчера, 09:07

Общество
Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие дорог, конец театрального сезона и блестящий мюзикл
#Выходные в Липецке
11
Выходные в Липецке: триатлон, перекрытие дорог, конец театрального сезона и блестящий мюзикл

вчера, 09:00

Общество