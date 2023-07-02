Липчане предпочитают прививать своих домашних питомцев от бешенства

Опрос липчан ветеринарами показал, что всего 2% игнорируют не прививают домашних животных от бешенства

Управление ветеринарии Липецкой области провело на сайте Госуслуг опрос липчан – прививают ли они своих домашних животных от бешенства.



Ответили 249 человек.



- 95% (236 человек) респондентов ответили, что прививают своего домашнего питомца от опасной болезни «Бешенство»; 2% (5 человек) опрошенных жителей Липецкой области, не считают нужным прививать своего питомца; 3% (8 человек) указали иной ответ, - сообщили в управлении ветеринарии.



Опрос помог ветеринарам еще раз убедится, что вопрос вакцинации от бешенства актуален в регионе.



- Практически все опрошенные респонденты ответственно относятся к своим любимцам, поэтому и прививают своего домашнего питомца от бешенства, которое опасно не только для животного, но и человека, - сообщили в управлении ветеринарии.



Как сообщал GOROD48, с начала года в регионе зарегистрировано девять случаев бешенства животных, в прошлом году за аналогичное время — шесть. При этом четыре случая бешенства зарегистрированы в прошедшем мае: больных животных выявили в Данковском, Липецком, Становлянском и Добровском районах.



Во всех четырёх случаях речь шла о кошках, две из них были домашними. Во всех районах проведены профилактические и противоэпизоотические мероприятия мероприятия, был объявлен карантин.



Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus. Вирус передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.