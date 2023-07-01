В Липецке задержали рекордсмена по числу краж из магазинов

Липчанина обвиняют в 70 преступных эпизодов.

Липецкие полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в регулярных кражах из магазинов.

24-летнему липчанину вменяют в вину 70 преступных эпизодов, по этому показателю он является одним из рекордсменов за всю историю.

Злоумышленник каждый раз выносил из торговых точек ценности на несколько тысяч рублей, преимущественно кофе, бытовую химию и парфюмерию. В итоге сумма причинённого им материального ущерба превысила 300 тысяч рублей. Добычу преступник, как правило, продавал.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на время следствия предполагаемый серийный вор взят под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы.