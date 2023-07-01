Происшествия

46 минут назад

В Липецке задержали рекордсмена по числу краж из магазинов

321
#Кража #УМВД #серийный вор
В Липецке задержали рекордсмена по числу краж из магазинов

Липчанина обвиняют в 70 преступных эпизодов.

Липецкие полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в регулярных кражах из магазинов.

24-летнему липчанину вменяют в вину 70 преступных эпизодов, по этому показателю он является одним из рекордсменов за всю историю.

Злоумышленник каждый раз выносил из торговых точек ценности на несколько тысяч рублей, преимущественно кофе, бытовую химию и парфюмерию. В итоге сумма причинённого им материального ущерба превысила 300 тысяч рублей. Добычу преступник, как правило, продавал.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на время следствия предполагаемый серийный вор взят под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

321
#Кража #УМВД #серийный вор

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
38
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

В следственный изолятор пытались передать четыре USB-кабеля и зарядное устройство
#УФСИН #СИЗО
3
В следственный изолятор пытались передать четыре USB-кабеля и зарядное устройство

вчера, 17:13

Происшествия
Липчанин в третий раз попался пьяным за рулём
#ПДД #нарушение #пьяная езда
7
Липчанин в третий раз попался пьяным за рулём

вчера, 16:46

Происшествия
Здание «Фрегата» требуют привести в порядок через суд
#Фрегат #суд
9
Здание «Фрегата» требуют привести в порядок через суд

вчера, 16:19

Происшествия
32-летнего многодетного отца обвиняют в торговле марихуаной
#наркотики
4
32-летнего многодетного отца обвиняют в торговле марихуаной

вчера, 15:39

Происшествия
За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому
#ПДД #нарушение #пьяная езда
2
За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому

вчера, 15:09

Происшествия
Хлебовозка сбила женщину: дело дошло до суда
#ДТП
4
Хлебовозка сбила женщину: дело дошло до суда

вчера, 14:57

Происшествия