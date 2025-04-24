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Спорт
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сегодня, 21:18
Чемпионат по фитнес-аэробике собрал в Липецке десяток команд
В школе №34 Липецка сегодня начались областные соревнования по фитнес-аэробике. На состязания съехались детские коллективы из разных районов области.
— Ребята, вы выбрали спорт и поэтому уже большие молодцы и победители! Хочется пожелать вам успеха, и просить вас — сохраните эмоции сегодняшнего дня. Через какое-то время вы забудете о результатах соревнований, а эмоции, атмосферу которая здесь присутствует, новые встречи, знакомства с другими спортсменами, будете помнить всегда, — обратился Сергей Евсеев к юным спортсменам.
И в самом деле, эмоции на соревнованиях зашкаливали: мелькали яркие спортивные костюмы, а музыку порой заглушал детский смех.
Бабушка девочки из ансамбля «Амазонки» Любовь Фурсова, рассказала, как фитнес-аэробика отражается на жизни ее внучки.
— Осанка, чувство ритма, зарядка и тонус для мышц. И еще, что немаловажно, девочки, которые занимаются в коллективе, дружат между собой, вместе учатся, тянут друг друга и тянутся друг за другом, — говорит Любовь Фурсова.
Кстати, на социализации, которую дает спорт, отдельно остановился и Сергей Евсеев.
— В юности я профессионально занимался настольным теннисом, объездил всю страну, и самое главное, что запомнил на всю жизнь, — чувство команды. Потом — эмоции. Я не просто сказал детям, что результаты турнира забудутся, а эмоции и его атмосфера запомнятся. В занятия спортом детей нужно вовлекать как можно раньше. Не в профессиональный, а в физкультуру, здоровый образ жизни. Как правило, спортсмены ведут здоровый образ жизни, поэтому у них и экологическое мышление развито отлично. Обратите внимание на людей, которые поднимают с земли каждую бумажку. Это в основном здоровые, подтянутые, спортивные люди.
Состязались в танцах дети разных возрастов, от самых маленьких, до подростков. Малыши умиляли родителей и зрителей несложными танцевальными движениями. Подростки жгли под жесткие ритмы более сложными, порой акробатическими трюками. Такие соревнования всегда очень зрелищны, несмотря на возраст участников.
Как выразился отец одной из спортсменок, Насти, известный в мире липецкого мини-футбола Алексей Бокарев, спортивные танцы в регионе развиваются бурно.
— Мы часто ездим на соревнования. Приятно видеть, что детям это нравится, они увлечены. В них развивается самодисциплина. Сами спортивные танцы отличаются грацией, красотой, яркостью красок, а для девочек это всегда привлекательно. Мы видим, что фитнес-аэробика в Липецке популярна, наши молодые коллективы часто побеждают в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
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