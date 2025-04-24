Чемпионат по фитнес-аэробике собрал в Липецке десяток команд

В школе №34 Липецка сегодня начались областные соревнования по фитнес-аэробике. На состязания съехались детские коллективы из разных районов области.



Соревнования открывал и.о. директора по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.— Ребята, вы выбрали спорт и поэтому уже большие молодцы и победители! Хочется пожелать вам успеха, и просить вас — сохраните эмоции сегодняшнего дня. Через какое-то время вы забудете о результатах соревнований, а эмоции, атмосферу которая здесь присутствует, новые встречи, знакомства с другими спортсменами, будете помнить всегда, — обратился Сергей Евсеев к юным спортсменам.И в самом деле, эмоции на соревнованиях зашкаливали: мелькали яркие спортивные костюмы, а музыку порой заглушал детский смех.Бабушка девочки из ансамбля «Амазонки» Любовь Фурсова, рассказала, как фитнес-аэробика отражается на жизни ее внучки.— Осанка, чувство ритма, зарядка и тонус для мышц. И еще, что немаловажно, девочки, которые занимаются в коллективе, дружат между собой, вместе учатся, тянут друг друга и тянутся друг за другом, — говорит Любовь Фурсова.Кстати, на социализации, которую дает спорт, отдельно остановился и Сергей Евсеев.— В юности я профессионально занимался настольным теннисом, объездил всю страну, и самое главное, что запомнил на всю жизнь, — чувство команды. Потом — эмоции. Я не просто сказал детям, что результаты турнира забудутся, а эмоции и его атмосфера запомнятся. В занятия спортом детей нужно вовлекать как можно раньше. Не в профессиональный, а в физкультуру, здоровый образ жизни. Как правило, спортсмены ведут здоровый образ жизни, поэтому у них и экологическое мышление развито отлично. Обратите внимание на людей, которые поднимают с земли каждую бумажку. Это в основном здоровые, подтянутые, спортивные люди.Состязались в танцах дети разных возрастов, от самых маленьких, до подростков. Малыши умиляли родителей и зрителей несложными танцевальными движениями. Подростки жгли под жесткие ритмы более сложными, порой акробатическими трюками. Такие соревнования всегда очень зрелищны, несмотря на возраст участников.Как выразился отец одной из спортсменок, Насти, известный в мире липецкого мини-футбола Алексей Бокарев, спортивные танцы в регионе развиваются бурно.— Мы часто ездим на соревнования. Приятно видеть, что детям это нравится, они увлечены. В них развивается самодисциплина. Сами спортивные танцы отличаются грацией, красотой, яркостью красок, а для девочек это всегда привлекательно. Мы видим, что фитнес-аэробика в Липецке популярна, наши молодые коллективы часто побеждают в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.