В России

32 минуты назад

Замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет

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#санкции
На замещение западных технологий в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России потребуется 10-15 лет. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о сценариях социально-экономического развития РФ, который изучили «Известия».

Предполагается, что в ближайшие годы частично продукция будет производиться внутри РФ, частично — экспортироваться из Юго-Восточной Азии, объяснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По ожиданиям эксперта, во многом Россия просто переориентируется с западного оборудования на китайское.

Сегодня то, что страна не может произвести сама, закупается на юго-восточных рынках, рассказал член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По словам эксперта, переориентация должна сопровождаться разработкой отечественного оборудования для ИКТ.

«С точки зрения развития «софта» (ПО) у России есть мощный внутренний потенциал. Однако производство «харда» (железа) потребует долгосрочных и больших госинвестиций», — добавил эксперт.

Также в докладе ЦМАКП отмечается, что на восстановление каналов поставок бизнесу потребуется два-три года. А пока в России будет расти теневой импорт, подчеркнул Дмитрий Белоусов. Рост такого импорта не риск, а способ смягчить удар отключения РФ от доступа к современным мировым разработкам, отметил доцент ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков.

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#санкции

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