Липецкая вечЁрка: стрельба на улице Филипченко, потопы в городе и укушенная змеей

Сегодня, 30 июня, в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением, Липецк борется с последствиями дождя, и зафиксирован уже третий случай нападения змей на человека.





По данным GOROD48, в мужчину из травматического пистолета во время пьяного застолья выстрелил его гость.



У коммунальщиков сегодня вновь аврал. Дождь лил ночью и полдня пятницы, и ожидаемо,



В вашем браузере отключен JavaScript



Также затопило двор жилого дома на улице Фрунзе. Проблемы были и



— Руководителей всех этих «благоустройств» Липецка после каждого дождика отправлять с ведрами и лопатами лужи и грязь вычерпывать. Может и призадумаются. Пока нет наказания за все эти уничтожения города, ничего с места не сдвинется, — написал Попугиваюсь я.



— В Венеции еще хуже люди живут! — едко заметил Внушаемый.



— Три дня непрерывных дождей и в Липецке можно пересаживаться на лодки, — наводит панику Rain.



В Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1 сейчас лечится 30-летняя женщина. Ее во время сбора земляники в селе Боринское



Женщина стала уже третьей жертвой змей с 19 мая, когда зафиксирован первый такой случай в сезоне. В принципе, ничего необычного. В прошлые годы статистика была подобной.



— В лес нужно ходить одетым с ног до головы и обезопасить себя, любым средством. Этот запах не похож на человека и животных, и насекомых будет отпугивать, — рекомендовала Наталья.



Завтра чуть-чуть потеплеет. Синоптики прогнозируют в Липецке до +23 градусов с кратковременными дождями.



И обратите внимание, с 30 июня по 3 июля





Сегодня рано утром в больницу «Свободный Сокол» бригада скорой помощи привезла с улицы Филипченко 37-летнего липчанина с огнестрельным ранением живота. По данным GOROD48, в мужчину из травматического пистолета во время пьяного застолья выстрелил его гость.У коммунальщиков сегодня вновь аврал. Дождь лил ночью и полдня пятницы, и ожидаемо, ряд районов подтопило . Водой залило выезд с улицы Неделина на Петровский мост, улицу Парковую между проспектом Мира и улицей Адмирала Макарова, часть улицы Ильича. Там воду откачивали ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства».Также затопило двор жилого дома на улице Фрунзе. Проблемы были и в центре села Доброе . Понятное дело, что никаких положительных комментариев под этими новостями ждать не приходилось.— Руководителей всех этих «благоустройств» Липецка после каждого дождика отправлять с ведрами и лопатами лужи и грязь вычерпывать. Может и призадумаются. Пока нет наказания за все эти уничтожения города, ничего с места не сдвинется, — написал— В Венеции еще хуже люди живут! — едко заметил— Три дня непрерывных дождей и в Липецке можно пересаживаться на лодки, — наводит паникуВ Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1 сейчас лечится 30-летняя женщина. Ее во время сбора земляники в селе Боринское укусила гадюка . Врачи состояние пациентки оценивают как средней тяжести.Женщина стала уже третьей жертвой змей с 19 мая, когда зафиксирован первый такой случай в сезоне. В принципе, ничего необычного. В прошлые годы статистика была подобной.— В лес нужно ходить одетым с ног до головы и обезопасить себя, любым средством. Этот запах не похож на человека и животных, и насекомых будет отпугивать, — рекомендовалаЗавтра чуть-чуть потеплеет. Синоптики прогнозируют в Липецке до +23 градусов с кратковременными дождями.И обратите внимание, с 30 июня по 3 июля в центре Липецка будет ограничено движение . Пройдет Кубок России по триатлону и чемпионат Липецкой области по триатлону памяти А. С. Мастина.