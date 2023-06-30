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Липецкая вечЁрка: стрельба на улице Филипченко, потопы в городе и укушенная змеей

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#вечЁрка #стрельба #дождь #змея
Липецкая вечЁрка: стрельба на улице Филипченко, потопы в городе и укушенная змеей

Сегодня, 30 июня, в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением, Липецк борется с последствиями дождя, и зафиксирован уже третий случай нападения змей на человека.

Сегодня рано утром в больницу «Свободный Сокол» бригада скорой помощи привезла с улицы Филипченко 37-летнего липчанина с огнестрельным ранением живота.

По данным GOROD48, в мужчину из травматического пистолета во время пьяного застолья выстрелил его гость.

У коммунальщиков сегодня вновь аврал. Дождь лил ночью и полдня пятницы, и ожидаемо, ряд районов подтопило. Водой залило выезд с улицы Неделина на Петровский мост, улицу Парковую между проспектом Мира и улицей Адмирала Макарова, часть улицы Ильича. Там воду откачивали ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства».



Также затопило двор жилого дома на улице Фрунзе. Проблемы были и  в центре села Доброе. Понятное дело, что никаких положительных комментариев под этими новостями ждать не приходилось. 

— Руководителей всех этих «благоустройств» Липецка после каждого дождика отправлять с ведрами и лопатами лужи и грязь вычерпывать. Может и призадумаются. Пока нет наказания за все эти уничтожения города, ничего с места не сдвинется, — написал Попугиваюсь я.

— В Венеции еще хуже люди живут! — едко заметил Внушаемый.

— Три дня непрерывных дождей и в Липецке можно пересаживаться на лодки, — наводит панику Rain.

В Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1 сейчас лечится 30-летняя женщина. Ее во время сбора земляники в селе Боринское укусила гадюка. Врачи состояние пациентки оценивают как средней тяжести.

Женщина стала уже третьей жертвой змей с 19 мая, когда зафиксирован первый такой случай в сезоне. В принципе, ничего необычного. В прошлые годы статистика была подобной. 

— В лес нужно ходить одетым с ног до головы и обезопасить себя, любым средством. Этот запах не похож на человека и животных, и насекомых будет отпугивать, — рекомендовала Наталья.

Завтра чуть-чуть потеплеет. Синоптики прогнозируют в Липецке до +23 градусов с кратковременными дождями.

И обратите внимание, с 30 июня по 3 июля  в центре Липецка будет ограничено движение. Пройдет Кубок России по триатлону и чемпионат Липецкой области по триатлону памяти А. С. Мастина.


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#вечЁрка #стрельба #дождь #змея

Комментарии (2)

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Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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