сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: стрельба на улице Филипченко, потопы в городе и укушенная змеей
Сегодня, 30 июня, в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением, Липецк борется с последствиями дождя, и зафиксирован уже третий случай нападения змей на человека.
По данным GOROD48, в мужчину из травматического пистолета во время пьяного застолья выстрелил его гость.
У коммунальщиков сегодня вновь аврал. Дождь лил ночью и полдня пятницы, и ожидаемо, ряд районов подтопило. Водой залило выезд с улицы Неделина на Петровский мост, улицу Парковую между проспектом Мира и улицей Адмирала Макарова, часть улицы Ильича. Там воду откачивали ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства».
Также затопило двор жилого дома на улице Фрунзе. Проблемы были и в центре села Доброе. Понятное дело, что никаких положительных комментариев под этими новостями ждать не приходилось.
— Руководителей всех этих «благоустройств» Липецка после каждого дождика отправлять с ведрами и лопатами лужи и грязь вычерпывать. Может и призадумаются. Пока нет наказания за все эти уничтожения города, ничего с места не сдвинется, — написал Попугиваюсь я.
— В Венеции еще хуже люди живут! — едко заметил Внушаемый.
— Три дня непрерывных дождей и в Липецке можно пересаживаться на лодки, — наводит панику Rain.
В Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1 сейчас лечится 30-летняя женщина. Ее во время сбора земляники в селе Боринское укусила гадюка. Врачи состояние пациентки оценивают как средней тяжести.
Женщина стала уже третьей жертвой змей с 19 мая, когда зафиксирован первый такой случай в сезоне. В принципе, ничего необычного. В прошлые годы статистика была подобной.
— В лес нужно ходить одетым с ног до головы и обезопасить себя, любым средством. Этот запах не похож на человека и животных, и насекомых будет отпугивать, — рекомендовала Наталья.
Завтра чуть-чуть потеплеет. Синоптики прогнозируют в Липецке до +23 градусов с кратковременными дождями.
И обратите внимание, с 30 июня по 3 июля в центре Липецка будет ограничено движение. Пройдет Кубок России по триатлону и чемпионат Липецкой области по триатлону памяти А. С. Мастина.
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