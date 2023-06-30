Происшествия

57 минут назад

Пулю в живот получил рано утром житель дома по улице Филипченко

5 1561
#огнестрельное ранение
1
Пулю в живот получил рано утром житель дома по улице Филипченко

37-летнего мужчину доставили в больницу.

Сегодня около четыре утра бригада скорой помощи доставила в больницу «Свободный сокол» 37-летнего жителя Липецка с огнестрельным ранением живота. Потерпевшего доставили из дома на улице Филипченко. По данным GOROD48, в липчанина из травматического пистолета во время пьяного застолья выстрелил его гость.

— Нам о таком происшествии ничего не известно, — заявили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Скорее всего, с полицией еще не связалась администрация больницы.
5 1561
#огнестрельное ранение
1

Комментарии (5)

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моя понимай

25 минут назад
около четыре утра
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ха

30 минут назад
а че тогда фото врачей с областной больницы
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Вася

42 минуты назад
Вообще должны сразу сообщать в полицию о таких ранениях
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Соседка

45 минут назад
Алкашня резвится!
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Хорош гусь

48 минут назад
Т.е. гость
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
35
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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