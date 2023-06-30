Пулю в живот получил рано утром житель дома по улице Филипченко

37-летнего мужчину доставили в больницу.

Сегодня около четыре утра бригада скорой помощи доставила в больницу «Свободный сокол» 37-летнего жителя Липецка с огнестрельным ранением живота. Потерпевшего доставили из дома на улице Филипченко. По данным GOROD48, в липчанина из травматического пистолета во время пьяного застолья выстрелил его гость.



— Нам о таком происшествии ничего не известно, — заявили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — Скорее всего, с полицией еще не связалась администрация больницы.