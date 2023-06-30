Общество

сегодня, 09:28

Мэрия предупреждает о перекрытии дорог

21 2210
#дорожное движение
4
Мэрия предупреждает о перекрытии дорог

С 30 по 3 июля в Липецке пройдут соревнования по триатлону.

Администрация Липецка сообщила об ограничении движения в связи с проведением Кубка России по триатлону и  чемпионата Липецкой области по триатлону памяти А.С. Мастина.
 
Ограничения вводятся сегодня с восьми утра и до восьми утра третьего июля на объездной дороге Петровского моста (от дома 31 по улице Карла Маркса до улицы Маяковского). В связи с этим меняется маршрут №359: рейсы до Центрального пляжа и обратно будут выполнятся до улицы Воровского. 
 
С девяти вечера 1 июля и до семи вечера 2 июля водятся ограничения на улице Карла Маркса (от дома №7 по площади Петра Великого до дома №30 по улице Карла Маркса). 
 
2 июля с семи утра до семи вечера ограничения будут введены на маршруте: объездная дорога Петровского моста (от дома №31 по улице Карла Маркса до улицы Неделина) - улица Неделина (от объездной дороги  моста до улицы Фрунзе) - улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) - улица 50 лет НЛМК (от улицы Неделина до дома №31 а по улице 50 лет НЛМК). И на улице Салтыкова - Щедрина (съезд с улицы Салтыкова - Щедрина в районе дома 92). 
 
Ограничение движения не распространяется на автомобили экстренных служб.
21 2210
#дорожное движение
4

Комментарии (21)

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3 минуты назад
Nevermore, "чем в Сочах"? "Сочи" не склоняется. Третий класс средней школы.
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Автохам

7 минут назад
Люся, надо было думать где квартиру покупать.
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Любопытный липчанин

8 минут назад
Никита, с каких это пор 28-ой стал твоим? А?
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Гость города

10 минут назад
Много поездил по городам в командировки. Но такого нигде не встречал. Это ни областной центр. Это цирк!
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Патриот

12 минут назад
Уга тавагищи, Уга, все постарому сценарию, люди не меняются!
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Никита

12 минут назад
До Воровского будем ходить пешком с Пр.Победы? опять у такси будет высоченный спрос и конский ценник. делайте тогда бесплатный автобус №50 Кольцевая- Воровского на время триатлона. Или хотя бы 28-мой до ул Воровского сохраните Сырский- Воровского а то сейчас наделают делов сократят 28-мой или до Кольцевой или до Ц.Рынка а мы без транспорта от слова совсем останемся.
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Nevermore

14 минут назад
Это несерьёзно. Предлагаю вместо всего этого Гран-при Монако в Липецке проводить, Формулу 1. Да так, чтобы по всему городу. Трасса точно интереснее, чем в Сочах. Глядишь и дороги везде подлатают...
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Ага

21 минуту назад
И кому это надо было??????
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С Елецкого

22 минуты назад
Люся, вот не надо на Елецком. Специально подальше от шабашей уезжали, что бы в тишине и благе пожить.
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Алексей

22 минуты назад
Всю ночь работаешь в смену, с утра еле живой ещё идёшь пешком многокилометровый маршрут. Как же они надоели, пусть бегают где нибудь за городом - лес, красота и никому не будут мешать
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