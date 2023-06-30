Мэрия предупреждает о перекрытии дорог

С 30 по 3 июля в Липецке пройдут соревнования по триатлону.

Администрация Липецка сообщила об ограничении движения в связи с проведением Кубка России по триатлону и чемпионата Липецкой области по триатлону памяти А.С. Мастина.



Ограничения вводятся сегодня с восьми утра и до восьми утра третьего июля на объездной дороге Петровского моста (от дома 31 по улице Карла Маркса до улицы Маяковского). В связи с этим меняется маршрут №359: рейсы до Центрального пляжа и обратно будут выполнятся до улицы Воровского.



С девяти вечера 1 июля и до семи вечера 2 июля водятся ограничения на улице Карла Маркса (от дома №7 по площади Петра Великого до дома №30 по улице Карла Маркса).



2 июля с семи утра до семи вечера ограничения будут введены на маршруте: объездная дорога Петровского моста (от дома №31 по улице Карла Маркса до улицы Неделина) - улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) - улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) - улица 50 лет НЛМК (от улицы Неделина до дома №31 а по улице 50 лет НЛМК). И на улице Салтыкова - Щедрина (съезд с улицы Салтыкова - Щедрина в районе дома 92).



Ограничение движения не распространяется на автомобили экстренных служб.

