Общество
25 минут назад
Последствия дождя: ни в магазин пройти, ни до машины допрыгать
Жители области выкладывают фото и видео последствий затяжного дождя.
После сегодняшнего затяжного дождя подтопленным оказался центр села Доброе. Вода залила перулок Советский и перкрыла подходы к сетевому магазину и офису оператора сотовой связи.
А в Липецке затопило двор жилого дома на улице Фрунзе — снимки из него размещены в соцсетях. «По улице кладут асфальт, а слив нормальный во дворе уже несколько лет сделать не могут», — жалуется автор снимков.
Напомним, что с самого утра в Липецке ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства» откачивали воду с подтпленных улиц. Точные данные по количеству таких вызовов до сих пор не названы — бригады МБУ продолжают работать.
А в Липецке затопило двор жилого дома на улице Фрунзе — снимки из него размещены в соцсетях. «По улице кладут асфальт, а слив нормальный во дворе уже несколько лет сделать не могут», — жалуется автор снимков.
Напомним, что с самого утра в Липецке ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства» откачивали воду с подтпленных улиц. Точные данные по количеству таких вызовов до сих пор не названы — бригады МБУ продолжают работать.