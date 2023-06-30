Общество

25 минут назад

Последствия дождя: ни в магазин пройти, ни до машины допрыгать

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#дождь #потоп
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Последствия дождя: ни в магазин пройти, ни до машины допрыгать

Жители области выкладывают фото и видео последствий затяжного дождя.

После сегодняшнего затяжного дождя подтопленным оказался центр села Доброе. Вода залила перулок Советский и перкрыла подходы к сетевому магазину и офису оператора сотовой связи. 



А в Липецке затопило двор жилого дома на улице Фрунзе — снимки из него размещены в соцсетях. «По улице кладут асфальт, а слив нормальный во дворе уже несколько лет сделать не могут», — жалуется автор снимков.



Напомним, что с самого утра в Липецке ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства» откачивали воду с подтпленных улиц. Точные данные по количеству таких вызовов до сих пор не названы — бригады МБУ продолжают работать.
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#дождь #потоп
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