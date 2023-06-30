Несколько дорог подтопило в Липецке: воду откачивают ассенизаторские машины

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Непрекращающийся с ночи дождь привел к подтоплению нескольких низинных мест в Липецке. В частности, водой залило выезд с улицы Неделина на Петровский мост, улицу Парковую между проспектом Мира и улицей Адмирала Макарова, часть улицы Ильича.С утра воду с этих затопленных дорог откачивают ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства». Водитель одной из них сказал, что в Липецке гораздо больше таких мест, которые подтопило.Дождливая погода связана с продвижение по территории России южного циклона. Уже завтра циклон покинет границы области, а воздух прогреется до +24 градусов, на воскресенье синоптики прогнозируют до +26.