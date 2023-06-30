Общество

49 минут назад

Несколько дорог подтопило в Липецке: воду откачивают ассенизаторские машины

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#дожди
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Непрекращающийся с ночи дождь привел к подтоплению нескольких низинных мест в Липецке. В частности, водой залило выезд с улицы Неделина на Петровский мост, улицу Парковую между проспектом Мира и улицей Адмирала Макарова, часть улицы Ильича.

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С утра воду с этих затопленных дорог откачивают ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства». Водитель одной из них сказал, что в Липецке гораздо больше таких мест, которые подтопило. 

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под водой оказались и некоторые пешеходные переходы - вот как выглядит один из них на улице Парковой  

Дождливая погода связана с продвижение по территории России южного циклона. Уже завтра циклон покинет границы области, а воздух прогреется до +24 градусов,  на воскресенье синоптики прогнозируют до +26.  
6 649
#дожди
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Комментарии (6)

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Ванька Грозный

4 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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12345

15 минут назад
Это липецк, что еще сказать. Дождь равно потоп, трубы каждый день рвутся, зато марафоны и велогонки по расписанию каждый выходной
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Юрий Лоза

25 минут назад
На маленьком плоту Сквозь бури, дождь и грозы...
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Внушаемый

25 минут назад
В Венеции еще хуже люди живут !
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Rain

32 минуты назад
Три дня непрерывных дождей и в Липецке можно пересаживаться на лодки.
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Мужик с Липецка

38 минут назад
Ну затопило и затопило. Что тут такого? Дождь идéть беспрерывно. Естественно, затопить - к бабушке не ходи...
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
32
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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