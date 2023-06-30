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35-летнюю кассиршу АЗС обвиняют в присвоении 99 тысяч рублей

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#присвоение
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35-летнюю кассиршу АЗС обвиняют в присвоении 99 тысяч рублей

Дело ушло в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Липецкого района, которую обвиняют по части 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение). По версии следствия, с июня по август 2022 года во время работы оператором-кассиром на заправке АО «Липецкнефтепродукт» на Воронежском шоссе женщина присвоила 99 028 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемая вину в ходе следствия признала и сослалась на трудное материальное положение. По версии следствия, 19 июля 2022 года кассир присвоила 6300 рублей, 20 июля — 3000 рублей, 21 июля — 1000 рублей, 23 июля — 11 500 рублей, 26 июня — 1700 рублей, 27 июня — 2300 рублей, 30 июня — 4000 рублей, 5 августа — 2000 рублей, 6 августа — 5039 рублей, 8 августа — 6500 рублей и так далее.

Следствие полагает, что присвоение денег женщина организовала следующим образом: клиент покупал за наличные топливо на указанную в чеке сумму. А через некоторое время оператор-кассир брала его чек, сканировала его и делала возврат средств, которые потом присваивала себе и тратила на личные нужды.

В содеянном обвиняемая раскаивается и желает возместить причинённый материальный ущерб.
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#присвоение
2

Комментарии (2)

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Викторм

14 минут назад
Как-то у них на 99 тыс. не набирается. Или просто сократили..
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правильная маркетология

55 минут назад
99 999 руб. 99 коп.- вот как надо!
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
34
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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