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Грязинец задолжал по алиментам на двоих детей больше миллиона рублей

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#дети #алименты
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Грязинец задолжал по алиментам на двоих детей больше миллиона рублей

Как только алименты стали удерживать с зарплаты, мужчина решил погасить долг.

В Грязинском районе мужчина задолжал по алиментам на двоих детей больше  миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в ходе розыска было установлено место работы должника и направлено постановление об обращении взыскания на зарплату и иные доходы.

Как только алименты стали удерживать с зарплаты, должник сам вышел на связь с приставом, а после предоставил информацию о полном погашении долга.
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#дети #алименты
1

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