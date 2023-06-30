Грязинец задолжал по алиментам на двоих детей больше миллиона рублей

Как только алименты стали удерживать с зарплаты, мужчина решил погасить долг.

В Грязинском районе мужчина задолжал по алиментам на двоих детей больше миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в ходе розыска было установлено место работы должника и направлено постановление об обращении взыскания на зарплату и иные доходы.



Как только алименты стали удерживать с зарплаты, должник сам вышел на связь с приставом, а после предоставил информацию о полном погашении долга.