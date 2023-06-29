Липецкстат: самые высокие зарплаты в области – у металлургов, химиков, финансистов, энергетиков

По итогам января-апреля 2023 года средняя номинальная заработная плата в Липецкой области (без учета налоговых отчислений и взносов) составила 48820 рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года она выросла на 7,1%, сообщает Липецкстат.





При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-апреле 2023 года составила 99,7% к январю-апрелю 2022 года, хотя непосредственно в апреле она оказалась на 10,1% выше апреля 2022 года.



Самые высокие зарплаты за четыре месяца отмечены в сфере производств табачных изделий, химических веществ и химических продуктов, лекарственных средств и медицинских материалов, компьютеров, электроники и оптики, бумаги и бумажных изделий, пищевых продуктов, электрического оборудования, прочей неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, добыче полезных ископаемых, а также у металлургов, финансистов и страховщиков, связистов, газовщиков, энергетиков, в деятельности профессиональной, научной и технической. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-апреле 2023 года 2–1,1 раза.



Самые низкие зарплаты оказались у работников производств кожи и изделий из кожи, текстильных изделий, мебели, изделий из соломки, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, гостиниц и предприятий общественного питания, в рыболовстве и рыбоводстве, лесоводстве и лесозаготовках, в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг, предоставлении прочих видов услуг. В этих отраслях заработная плата составила от 38% до 68% от среднеобластного уровня.



Заработная плата работников сельского хозяйства (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) в январе-апреле 2023 года составила 100,3% от средней заработной платы по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 76% и 87% соответственно от среднеобластного уровня.



