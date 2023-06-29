Удовлетворят ли турки наш интерес к хорошему кино после ухода Netflix & Co?

Ответ на этот вопрос искали в Калининграде на конференции «Телеком Интенсив».

Конференции для региональных журналистов «Телеком Интенсив» мультиплатформенный оператор цифровой среды «Триколор» проводит регулярно. Но в этот раз пятая такая встреча прошла не в Сочи, а в западном анклаве России Калининграде, где все дышит духом прусской эпохи, где даже современная архитектура наследует немецкие и скандинавские традиции. И тут на контрасте — дискуссия о развитии отечественного телеком-рынка и кинопроизводства.О том, что обсуждали на самой, пожалуй, интересной сессии этой конференции, можно сказать так: «Война войной, а кино по расписанию!». Сессия была посвящена производству российских оригинальных проектов. Режиссер фильмов «Нюрнберг», «Экипаж», «Легенда № 17», сериала «Апостол» Николай Лебедев, генеральный продюсер и директор по производству контента Триколора Михаил Анисимов и Марина Гаспарян, звезда российской мультипликации Константин Бронзит, креативный продюсер телеканала «Ю» Екатерина Каневцова, молодой композитор Никита Ямов попытались ответить на вопрос «Есть ли жизнь после ухода мейджоров?».Мейджорами в киноиндустрии называют лидеров мирового рынка. Но «в связи с известными событиями» — такой эвфемизм использовали все выступающие — из России ушли ведущие мировые кинокомпании, включая любимый, наверное, всеми стриминговый сервис Netflix. И что же делать? Если в нашей империи еще есть хлеб, то кто даст зрелищ?Общую картину для СМИ обрисовал генеральный директор ИАА Telecom Daily Денис Кусков. По словам аналитика, главный тренд последних лет — динамичное развитие онлайн-кинотеатров.— Сотовая связь, широкополосный интернет, платное телевидение прирастают в год максимум на 2-3 %, а онлайн-кинотеатры в последние годы — более чем на 50%. Впрочем, из-за напряженной геополитической ситуации в прошлом году онлайн-кинотеатры прибавили только 5%, — считает гендиректор ИАА Telecom Daily и добавляет, что в августе из страны уйдут последние западные мейджоры. «Мы свалимся в ноль. Их заменит турецкий, южнокорейский, индийский контент».А что же российский кинематограф? Он растет как на дрожжах. Если в прошлом году в стране произвели 89 оригинальных фильмов, то в этом их будет 150 — четверть от того, что выдает на-гора Голливуд. Генеральный продюсер Триколора Михаил Анисимов считает, что это будет качественное кино:— Аудитория Триколора резко выросла во время ковида — люди смотрели телевизор дома. Тогда продюсеры получили сценарии 1000 сериалов, многие из которых были за гранью добра и зла. Но такое неснятое кино переболело ковидом и, к счастью, умерло. За годы пандемии были сняты только 250 сериалов.По словам ведущих сессии, россияне жаждут комедий, мелодрам и… фильмов-ужасов, как будто своих бед им мало! Задача кинематографа — давать им такое кино «с завидным постоянством, для удержания аудитории».«Почему вот выстрелил «Чебурашка», которого бы три года назад никто и не заметил бы? Ответа не знает никто, но скрестили Гармаша с этой живой игрушкой и вышло неплохо».— Нужно не только создать контент, но и его продвинуть. Велика вероятность того, что на фоне происходящего у нас будут снимать больше патриотических фильмов. Это и хорошо, и плохо. У государства на такое контент есть заказ и деньги, но в кинокомпаниях не очень горят желанием снимать такое кино, — сказал Денис Кусков.А с чего начинается хороший фильм? На этот вопрос ответил режиссер Николай Лебедев. По его словам, все начинается с какой-то интересной истории. Но какая история зацепит душу зрителя, не знает никто.«Я говорю об этом со студентами ВГИКа — у них тот же вопрос! Даже у самого Спилберга есть коммерческие и художественные провалы. Даже известные актеры — не палочка-выручалочка. Поэтому я прошу студентов обратить глаза зрачками в душу. Если идея жжет вашу душу, то, наверное, может произойти чудо. Как это было со «Звездными войнами» у Лукаса, считавшегося до выхода на экран мусорным фильмом».Режиссера крутых российских фильмов, рожденного в СССР 56-летнего Николая Лебедева, удручает общая неразвитость соотечественников. По его словам, у людей в целом нет стремления к саморазвитию. «Общество мало читает. Люди думают, что знают все, нахватавшись чего-то из интернета. Этот путь приведет к большим проблемам — такие люди считают свое мнение единственно верным».Но раз так, раз теперь, как говорил антигерой фильма «Москва слезам не верит», «одно сплошное телевидение», то бизнес вынужден идти за интересами публики, которая, в основном, любит смотреть киношку на диване с телевизионного экрана. А с телекомом в стране все пока неплохо.Исследование показало, что в 2022 году россияне купили 4,2 миллиона «умных» телевизоров, на 900 тысяч меньше, чем в 21-м и столько же, сколько в 20-м. При сохранении такой динамики к 2029-му году каждый второй телевизор в России будет с функцией Smart TV. «Но такой телевизор нужно не только купить, им нужно пользоваться с использованием существующих видеосервисов. Пока же 18% аппаратов с функцией Smart TV люди используют как кнопочные телефоны, то есть как обычные телевизоры с уличной антенной!» — посетовал один из ведущих конференции.Проникновение видеосервисов в России выше, чем в США и в Европе. Практически каждый оператор дает своему клиенту до 100 телеканалов. На первое место в стране по выручке вышел онлайн-кинотеатр «КиноПоиск», на второе — ivi, на третье - Wink. После того, как ушли западные рекламодатели и этот рынок буквально схлопнулся, онлайн-кинотеатры стали работать себе в убыток в ожидании смерти конкурентов. Эксперты говорят о том, что число игроков в сфере онлайн-видеосервисов уже сократилось с 40 до 12, а концу этого года ожидают их уменьшение до 4-5 участников.Отечественный телеком-рынок, по сути, живет за счет платежей пользователей. Если кому-то не нравится контент, он просто уйдет к другому оператору платного ТВ. Задача №1 — борьба за эмоции зрителей, а значит, частному телевидению нужно стремиться взять клиентов за душу столь дефицитным оригинальным контентом.— Я был продюсером Лиги юмора и скажу, что люди устали от новостей. Люди хотят смеяться, — сказал генеральный продюсер Триколора Михаил Анисимов.Помимо комедийного жанра Триколор запустил в этом году масштабный проект «Театральный абонемент. Акт первый. Национальные театры». В этом году в «Театральном абонементе» участвуют десять национальных театров. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, АНО «Национальные приоритеты», Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации национальных театров России.— Это — о душе. Во время локдауна мы сделали из театра прямую трансляцию пьесы «Маузер», к которой подключились онлайн полтора миллиона человек! Так родилась идея «Театрального абонемента». Мы посетили девять городов в разных регионах и поняли, что театр начинается не с вешалки, а с эмоций. Я все те спектакли, которые попали в наш проект, видел лично. На всех таких представлениях были полные залы. Для второго акта проекта мы отобрали еще 50 спектаклей. Это даст возможность нашей аудитории увидеть то, что они нигде никогда не увидят, — сказал Михаил Анисимов.Второй масштабный проект нового сезона, «Музыку моей страны», режиссер считает самым честным конкурсом такого рода в России. «Я делал первую «Фабрику звёзд». Я знаю, что такое телеконкурсы. У нас все честно, без блатных. У нас нет жюри — за исполнителя голосует зритель. Мы отбираем участников на основании просмотра присланных ими видеоклипов, которых уже получили более полутора тысяч. Это обалденный контент! Мы получили 40-процентный скачок аудитории. Люди хотят видеть таких, как они, обычных людей. Видеть по-сути себя. И мы им эту возможность дали».Наряду с российскими сериалами и ТВ-проектами россияне вынужденно подсели на сериалы из Турции и Бразилии. И многим, особенно домохозяйкам, пришлись по душе переживания их героев. Директор по производству Триколора Марина Гаспарян анонсировала выход сразу нескольких новых многосерийных проектов — турецких «Алп-Арслан: Великий Сельджук» и «Грязные деньги и любовь». Оказывается, «турки собирают хорошую аудиторию». А соберет ли ее первый филиппинский сериал «Любовь и тайны Тумахана», покажет время.А вот у телеканала «Ю» основной контент — собственного производства. Екатерина Каневцова, креативный продюсер канала, основным ядром которого являются женщины в возрасте 24-34 года, сказала о феномене реалити-шоу, когда к экранам зрители прилипают семьями:— Наши сотрудники лично приходят домой к целевой аудитории. Мы увидели склонность людей к осознанности потребления, к семейным ценностям, совместному отдыху. Увидели тенденцию на трепетное отношение к семье, к психическому и физическому здоровью.Гвоздь канала «Ю» — реалити-шоу «Я стесняюсь своего тела», в котором показаны чудеса выздоровления тяжело больных людей. Новинки — «Чаты из ада» (подростки-мажоры на три дня попадают в обычную семью с небольшим достатком, где понимают, что не всем так весело, как им), «Ждули» — про женщин, связавших свою жизнь с осужденными и «Зови меня мамой» — проект об усыновлении детдомовских деток.— Говорят, что мир стал злым. Наша цель — заметить добро. Показать, что оно рядом с нами, что оно в нас, — сказала Екатерина Каневцова.Самым живым, в жестах и лицах, было выступление дважды номинанта на «Оскар» за мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита. Автор первых «Богатырей», проектов студии «Мельница» и еще трех десятков анимационных фильмов сейчас снимает полнометражного «Лунтика», намереваясь закончить работу весной следующего года.Онлайн-кинотеатры и спутниковое ТВ ждут от него одного: хороших мультфильмов. Но даже его богатый опыт не дает ответа на вопрос о том, как это сделать! «Хотя о всех основных вещах всем все известно, нужна некая страшная химия, которая зацепит зрителя». В пример аниматор привел свой первый хит о богатырях — «Алеша Попович и Тугарин Змей».— Это 2004 год. Поляна пустая. Нечего смотреть. А эта история стала первым отечественным полнометражным мультфильмом, который показали в кинотеатрах за 15 лет. Вторая составляющая успеха заключалась в том, что зритель был перенасыщен диснеевским контентом. «Алеша Попович» уж точно не был материалом Голливуда! Это был наш человек с противоречивым характером, глуповатый, но искренний. Он любит Любаву, но радеет за народное благо. К тому же его главного героя выгодно сыграла свита, второстепенные персонажи. Плюс много юмора. Поэтому на «КиноПоиске» у «Алеши Поповича» до сих пор очень высокий рейтинг.С уходом мейджоров для Константина Бронзита не изменилось ничего — он как работал, так работает на пределе своих возможностей. Если за год можно снять два мультфильма, то больше и не сделать. К так и не полученным «Оскарам» старается относиться философски. «Любая кинонаграда в анимации — цепочка случайностей, везение, лотерея. Те, кто в анимации его берут раз, порой исчезают навсегда. Тем более почетно было дважды оказаться в Лос-Анджелесе в роли номинанта на эту награду.Не обошлось на конференции, кстати, и без вопросов об искусственном интеллекте? Сможет ли он когда-то написать сценарий или музыку к фильму, который покорит мир? Все представители киноиндустрии и анимации сошлись во мнении, что нет.«Искусственный интеллект разве что стоковую музыку будет делать по шаблонам», — сказал начинающий композитор Никита Ямов.«Искусственный интеллект как паттерн сам отталкивается от человеческих идей, не более», — высказался композитор, продюсер, режиссер и актер Дмитрий Ланской.«Искусственный интеллект — это все от человеческой лени», — подытожил дискуссию Михаил Анисимов.