Общество
25 минут назад
«Из-за блокирования трассы М4 пришлось дать крюк в 500 километров»: липчан благодарят за помощь на дороге
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Жители Донского помогли орловцам выбраться из дорожной западни.
В социальной сети «ВКонтакте» появилась благодарность жителям села Донское Задонского района за помощь на дороге во время передвижения военных колонн ЧВК «Вагнер» по территории нашего региона. Людмила Новикова из Орла поблагодарила жителей Липецкой области за содействие в поиске маршрута во время перекрытия трассы 24 июня.
— Хочется поблагодарить двух парней и девушку, жителей вашего поселения. С 24 на 25 июня мы возвращались из Сочи домой в Орёл. В результате блокирования трассы М4 пришлось дать крюк в 500 километров по трассе Волгоград-Тамбов-Липецк. И вот, наконец, Елец! К сожалению, и он был перекрыт на неизвестное время. Мы съехали с трассы в ваш посёлок, наш навигатор не смог справиться с нашими запросами выезда на Ливны. На нашем пути встретились эти молодые люди. Они проводили нас на своём автомобиле до Скорняково. Нарисовали в нашем навигаторе дальнейший маршрут. И все это за наше «спасибо»! Очень редко встретишь сейчас таких отзывчивых молодых людей. К сожалению, не спросили даже их имён. Но через несколько часов мы были дома! Спасибо большое хотелось бы передать ещё раз ребятам и девушке. Наверное, в вашем поселении такие все отзывчивые, — написала Людмила Новикова.
— Хочется поблагодарить двух парней и девушку, жителей вашего поселения. С 24 на 25 июня мы возвращались из Сочи домой в Орёл. В результате блокирования трассы М4 пришлось дать крюк в 500 километров по трассе Волгоград-Тамбов-Липецк. И вот, наконец, Елец! К сожалению, и он был перекрыт на неизвестное время. Мы съехали с трассы в ваш посёлок, наш навигатор не смог справиться с нашими запросами выезда на Ливны. На нашем пути встретились эти молодые люди. Они проводили нас на своём автомобиле до Скорняково. Нарисовали в нашем навигаторе дальнейший маршрут. И все это за наше «спасибо»! Очень редко встретишь сейчас таких отзывчивых молодых людей. К сожалению, не спросили даже их имён. Но через несколько часов мы были дома! Спасибо большое хотелось бы передать ещё раз ребятам и девушке. Наверное, в вашем поселении такие все отзывчивые, — написала Людмила Новикова.
469