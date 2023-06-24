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сегодня, 16:29

По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»

25 16749
#ЧВК «Вагнер»
17
По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о движении по территории Липецкой области колонн ЧВК «Вагнер.

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают чётко и слаженно.

Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям.

Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие», - написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале
25 16749
#ЧВК «Вагнер»
17

Комментарии (25)

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489

3 минуты назад
В безумном Максе тоже на фурах были!
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Виталя

4 минуты назад
Это наши парни...соседи,братья,отцы!!!наша гордость!!!
ответить

Лип

6 минут назад
Иииии что?????
ответить

Гость

21 минуту назад
Ну понятное дело проехали, где им ещё ехать? Фигня творится, колонны едут с юга, перекрывают всё с севера. Либо ловушка, либо сюрр
ответить

Вера

29 минут назад
ребята молодцы вот так воевали с фашистами в сороковых
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Ольга

33 минуты назад
Бог в помощь
ответить

Я

35 минут назад
Анфиса, героев
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Ау

36 минут назад
Анфиса, какие террористы,бойцы,которые воюют,но их не слышат
ответить

Буревесник

37 минут назад
Анфиса, Выйди- останови
ответить

Да

37 минут назад
Довели до крайности
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