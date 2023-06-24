По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о движении по территории Липецкой области колонн ЧВК «Вагнер.



«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.



С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают чётко и слаженно.



Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям.



Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие», - написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале

