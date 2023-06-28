В Ельце из-за продавца-таджика на две недели приостановили работу шаурмичной

Шаурмичную закрыли на две недели из-за того, что гражданин Таджикистана работал не по профессии, указанной в патенте.

Елецкий городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП «О правовом положении иностранных граждан на территории России».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, индивидуальный предприниматель привлек к работе гражданина Таджикистана, который работал не по профессии, указанной в патенте (повар). Но он продавал шаурму в павильоне.



Предприниматель вину признал, но просил учесть, что на его иждивении находятся несовершеннолетние дети и супруга.



В результате суд привлёк предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде приостановления деятельности павильона на 14 суток.

