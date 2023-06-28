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сегодня, 14:38

В Ельце из-за продавца-таджика на две недели приостановили работу шаурмичной

2 609
#торговля #мигранты
2
В Ельце из-за продавца-таджика на две недели приостановили работу шаурмичной

Шаурмичную закрыли на две недели из-за того, что гражданин Таджикистана работал не по профессии, указанной в патенте.

Елецкий городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП «О правовом положении иностранных граждан на территории России».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, индивидуальный предприниматель привлек к работе гражданина Таджикистана, который работал не по профессии, указанной в патенте (повар). Но он продавал шаурму в павильоне.

Предприниматель вину признал, но просил учесть, что на его иждивении находятся несовершеннолетние дети и супруга.

В результате суд привлёк предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде приостановления деятельности павильона на 14 суток.
2 609
#торговля #мигранты
2

Комментарии (2)

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Фунтик

45 минут назад
Стрёмно !покупать. У.них.шаурму!
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Гость

53 минуты назад
Мне вот интересно у них санитарная книжка есть????
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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