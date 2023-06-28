Буйный чаплыгинец направил пистолет на полицейского

Теперь его будут судить по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 14 мая в час ночи начальник отдела участковых уполномоченных территориального отдела полиции прибыл на улицу Советскую по вызову женщины, которая сообщила о нахождении в её квартире постороннего лица с оружием.



Полицейский приехал к её дому и там его встретил состоящий под административным надзором пьяный мужчина. По версии следствия, ехать в отдел полиции для составления административного протокола дебошир не хотел, поэтому направил на участкового свой травматический пистолет, высказывая при этом угрозы применения насилия.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.