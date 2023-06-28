Происшествия

сегодня, 14:27

Буйный чаплыгинец направил пистолет на полицейского

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#полиция #конфликт #участковый
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Буйный чаплыгинец направил пистолет на полицейского

Теперь его будут судить по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 14 мая в час ночи начальник отдела участковых уполномоченных территориального отдела полиции прибыл на улицу Советскую по вызову женщины, которая сообщила о нахождении в её квартире постороннего лица с оружием.

Полицейский приехал к её дому и там его встретил состоящий под административным надзором пьяный мужчина. По версии следствия, ехать в отдел полиции для составления административного протокола дебошир не хотел, поэтому направил на участкового свой травматический пистолет, высказывая при этом угрозы применения насилия.

Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
1 459
#полиция #конфликт #участковый
3

Комментарии (1)

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Мимо шол.

54 минуты назад
Посадить нахала .ходит по начам людей пугает.сиди за решоткой там таким самое место.
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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