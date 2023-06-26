Общество

50 минут назад

Липецким учителям выплатили 11 миллионов рублей задолженности по зарплате

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#школа #образование
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Липецким учителям выплатили 11 миллионов рублей задолженности по зарплате

Причиной задолженности стала усложненная процедура распределения бюджетных средств между областным и местными бюджетами.

После вмешательства прокуратуры липецким педагогам выплатили 11 миллионов рублей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

В январе этого года задолженность по зарплате, в том числе по стимулирующим и компенсационным выплатам в 67 образовательных учреждениях перед более чем 2 тысячами педагогических работников составляла 11 миллионов рублей.

«Причиной нарушений стала усложненная процедура распределения бюджетных средств между областным и местными бюджетами по указанной статье расходов. По результатам проверки прокуратурой области внесено представление руководителю управления образования и науки региона, на имя заместителя губернатора Липецкой области направлена информация. Были внесены изменения в нормативно-правовую базу, образовавшаяся задолженность в настоящее время погашена», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
379
#школа #образование
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