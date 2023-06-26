Липецким учителям выплатили 11 миллионов рублей задолженности по зарплате

Причиной задолженности стала усложненная процедура распределения бюджетных средств между областным и местными бюджетами.

После вмешательства прокуратуры липецким педагогам выплатили 11 миллионов рублей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.



В январе этого года задолженность по зарплате, в том числе по стимулирующим и компенсационным выплатам в 67 образовательных учреждениях перед более чем 2 тысячами педагогических работников составляла 11 миллионов рублей.



«Причиной нарушений стала усложненная процедура распределения бюджетных средств между областным и местными бюджетами по указанной статье расходов. По результатам проверки прокуратурой области внесено представление руководителю управления образования и науки региона, на имя заместителя губернатора Липецкой области направлена информация. Были внесены изменения в нормативно-правовую базу, образовавшаяся задолженность в настоящее время погашена», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.