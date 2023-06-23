Происшествия

34 минуты назад

При взрыве ёмкости с битумом 69-летний мужчина получил глубокие ожоги ног

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#ожог
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При взрыве ёмкости с битумом 69-летний мужчина получил глубокие ожоги ног

Он пытался потушить горящую ёмкость, но она взорвалась.

В областной ожоговый центр госпитализирован 69-летний мужчина из Усмани, который получил сильные ожоги при работе с битумом.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина заметил, как произошёл выброс битума и ёмкость с ним загорелась. Он попытался её потушить, плеснул водой и в этой время произошел взрыв емкости с битумом.

Мужчине диагностировали ожоги второй и третьей степени 5% тела. У него глубокие ожоги от горячей смолы на ногах.

Врачи просят липчан соблюдать осторожность и технику безопасности при проведении различных работ.
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#ожог
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Комментарии (2)

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Вася

7 минут назад
69 лет,горящий битум водой заливать!Он таким всю жизнь прожил,или к старости таким стал?
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Лена

8 минут назад
Дважды не повезло мужику с фото, точно такое же было 28 января 2022 года, когда он получил обморожение ног и ему грозила ампутация...
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