При взрыве ёмкости с битумом 69-летний мужчина получил глубокие ожоги ног

Он пытался потушить горящую ёмкость, но она взорвалась.

В областной ожоговый центр госпитализирован 69-летний мужчина из Усмани, который получил сильные ожоги при работе с битумом.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина заметил, как произошёл выброс битума и ёмкость с ним загорелась. Он попытался её потушить, плеснул водой и в этой время произошел взрыв емкости с битумом.



Мужчине диагностировали ожоги второй и третьей степени 5% тела. У него глубокие ожоги от горячей смолы на ногах.



Врачи просят липчан соблюдать осторожность и технику безопасности при проведении различных работ.