Общество

сегодня, 16:56

Полиция проверяет информацию об избиении собаки на вечерней улице

4 597
#насилие #жестокое обращение с животными
4

Информация была опубликована в социальной сети.

Сегодня в социальных сетях делились видео из района Тракторостроителей, на котором женщина бьет свою собаку палкой.

«В десятом часу в районе ЛТЗ пожилая женщина била свою собаку палкой. Это продолжалось довольно долго, на выкрики «Зачем вы бьете животное?!» она не реагировала», — сказано в подписи к видео.

За комментарием мы обратились в пресс-службу УМВД России по Липецкой области.

— Отдел полиции №6 уже начал проверку по факту публикации видео. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям женщины, —  сообщили в полиции.
4 597
#насилие #жестокое обращение с животными
4

Комментарии (4)

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Да

21 минуту назад
Женщине собаку надо было купить в детском мире
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не-а чё

39 минут назад
Стукачей много развелось.
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ЛИПЧАНИН

сегодня, 17:25
Все ясно , взрослая собака не понимает , что хочет от нее хозяйка и зачем она бьет ее палкой тоже не понимает и собака не виновата в том , что ее хозяева разгильдяи и вовремя не научили ее команде " рядом " и " стоять " ! Бедная собака ! Терпи пес , терпи !
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мысли в слух

сегодня, 17:19
Когда же уже начнут сажать тех , кто снимает вот такие видео на камеру своего смартфона!?! Надоели * эти начинающие видео блогеры
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