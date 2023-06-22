Полиция проверяет информацию об избиении собаки на вечерней улице

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Сегодня в социальных сетях делились видео из района Тракторостроителей, на котором женщина бьет свою собаку палкой.



«В десятом часу в районе ЛТЗ пожилая женщина била свою собаку палкой. Это продолжалось довольно долго, на выкрики «Зачем вы бьете животное?!» она не реагировала», — сказано в подписи к видео.



За комментарием мы обратились в пресс-службу УМВД России по Липецкой области.



— Отдел полиции №6 уже начал проверку по факту публикации видео. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям женщины, — сообщили в полиции.

