Общество
сегодня, 12:36
61-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей за бутылку сомнительного пойла
В спиртном обнаружили микропримеси метанола.
Становлянский районный суд оштрафовал 61-летнего мужчину на 30 000 рублей за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина продал пол-литра спиртного за 250 рублей. Согласно экспертизе, в бутылке была спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 31,7%, содержащая в своем составе в виде микропримеси метанола (0,0003 %).
Спиртное не соответствовало требованиям ГОСТа к водке по органолептическим и физико-химическим показателям. Оформление бутылки тоже не соответствовало требованиям ГОСТа «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
Суд признал мужчину виновным в незаконной продаже алкоголя и оштрафовал на 30 тысяч рублей, с конфискацией стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина продал пол-литра спиртного за 250 рублей. Согласно экспертизе, в бутылке была спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 31,7%, содержащая в своем составе в виде микропримеси метанола (0,0003 %).
Спиртное не соответствовало требованиям ГОСТа к водке по органолептическим и физико-химическим показателям. Оформление бутылки тоже не соответствовало требованиям ГОСТа «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
Суд признал мужчину виновным в незаконной продаже алкоголя и оштрафовал на 30 тысяч рублей, с конфискацией стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.
ттт