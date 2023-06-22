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61-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей за бутылку сомнительного пойла

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#торговля #алкоголь
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61-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей за бутылку сомнительного пойла

В спиртном обнаружили микропримеси метанола.

Становлянский районный суд оштрафовал 61-летнего мужчину на 30 000 рублей за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина продал пол-литра спиртного за 250 рублей. Согласно экспертизе, в бутылке была спиртосодержащая жидкость с объемной долей этилового спирта 31,7%, содержащая в своем составе в виде микропримеси метанола (0,0003 %).

Спиртное не соответствовало требованиям ГОСТа к водке по органолептическим и физико-химическим показателям. Оформление бутылки тоже не соответствовало требованиям ГОСТа «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».

Суд признал мужчину виновным в незаконной продаже алкоголя и оштрафовал на 30 тысяч рублей, с конфискацией стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью.
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#торговля #алкоголь
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ттт

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