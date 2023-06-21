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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в Центральной России и Поволжье

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#заморозки
Аномально холодная ночная погода установилась в нескольких регионах России, возможны заморозки, сообщил «Известиям»научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последние дни температура уже опускалась ниже нуля в Ярославский, Костромской областях, сообщили в Гидрометцентре. 

«Это крайне редко бывает в конце второй декады июня», — отметил Роман Вильфанд. Понижение температуры до –2 градусов в ночные часы возможно с 20 по 22 июня в северных и горных районах Башкортостана, сообщил он. В эти же дни –3 градуса может быть в Иркутской и Кировской областях. В Москве и Московской области ближайшие ночи также будут холодными, но до заморозков не дойдет: столбики термометров по области опустятся только до +2 градусов.

Кроме того, в ночь на 21 июня в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае пройдут дожди, местами сильные. Ожидается гроза, град и усиление ветра до 15–20 метров в секунду, а местами и шквалы до 25 –27 метров в секунду, предупредили в Гидрометцентре.

В июне этого года заморозки уже отмечались в Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской областях, Поволжье и Предуралье. 
37
#заморозки

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