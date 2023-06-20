Общество

сегодня, 13:06

Ночью после столкновения загорелись мотоцикл «Кавасаки» и «ГАЗель»: погиб 22-летний парень

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#авария #ДТП
5

По данным полиции, водитель мотоцикла нарушил дистанцию.

Этой ночью около 02:30 возле дома №1 по улице Гагарина в Липецке мотоцикл «Кавасаки» врезался в «ГАЗель». На месте погиб 22-летний мотоциклист.

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«В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем мотоцикла», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Полиция начала доследственную проверку обстоятельств аварии.



4 1452
#авария #ДТП
5

Комментарии (4)

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Гость

12 минут назад
За их громкую и беспардонную езду реально столько негатива от людей, выжить сложно. Были бы умнеееее
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Тата

45 минут назад
Пацана жаль, такой молодой.... Мозгов не хватает у них себя беречь..
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Липа

46 минут назад
Мотоциклисты, с опытом вождения, а тем более без опыта, прошу будьте аккуратнее!!! Нас итак никто не уважает на дорогах в теплый сезон, забывая, что мы и водители авто в зимний сезона, постоянно подрезают, так ещё и подводят те, кто лизачаи без прав и экипа. Помните, Вы нужные. Вас дома ждут семьи.
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Кара

48 минут назад
* прокляли многочисленные жильцы придорожных домов...
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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