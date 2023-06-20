Общество
сегодня, 13:06
Ночью после столкновения загорелись мотоцикл «Кавасаки» и «ГАЗель»: погиб 22-летний парень
По данным полиции, водитель мотоцикла нарушил дистанцию.
Этой ночью около 02:30 возле дома №1 по улице Гагарина в Липецке мотоцикл «Кавасаки» врезался в «ГАЗель». На месте погиб 22-летний мотоциклист.
«В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем мотоцикла», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Полиция начала доследственную проверку обстоятельств аварии.
«В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем мотоцикла», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Полиция начала доследственную проверку обстоятельств аварии.
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