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17 минут назад
Парламент Эстонии узаконил однополые браки
В Эстонии узаконили однополые браки, соответствующий документ был принят парламентом прибалтийской республики 20 июня, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Закон позволяет заключать брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола, сообщает Известия.
«Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против», — говорится в сообщении.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Кроме того, теперь в Эстонии супруг может усыновить ребенка своего однополого партнера, если на то даст согласие биологический родитель этого ребенка.
Закон позволяет заключать брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола, сообщает Известия.
«Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против», — говорится в сообщении.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Кроме того, теперь в Эстонии супруг может усыновить ребенка своего однополого партнера, если на то даст согласие биологический родитель этого ребенка.