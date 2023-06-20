В мире

17 минут назад

Парламент Эстонии узаконил однополые браки

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В Эстонии узаконили однополые браки, соответствующий документ был принят парламентом прибалтийской республики 20 июня, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Закон позволяет заключать брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола, сообщает Известия.

«Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против», — говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, теперь в Эстонии супруг может усыновить ребенка своего однополого партнера, если на то даст согласие биологический родитель этого ребенка.
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