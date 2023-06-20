Море музыки и впечатлений на фестивале «Не только джаз на пруду»

В минувшую субботу в усадьбе «Скорняково-Архангельское» был дан официальный старт летнему сезону – там прошло одно из самых знаковых музыкальных и культурных событий Черноземья — фестиваль «Не только джаз на пруду».

В этом году фестиваль в усадьбе проходил уже в шестой раз и собрал рекордное количество гостей – в «Скорняково-Архангельское» приехали более пяти тысяч человек. И, несмотря на пробки на выезде из усадьбы, все уехали назад с отличным настроением, найдя на фестивале что-то по душе. А выбрать было из чего!







В числе музыкальных участников «Не только джаза на пруду» в этом году были «Bravis Brass Band», трио Олега Аккуратова, Sirotkin, Женя Любич. А хедлайнером фестиваля стала группа «Therr Maitz» во главе с невероятным Антоном Беляевым, завоевавшим ещё большую популярность и любовь публики после участия в жюри в последнем проекте шоу «Голос».

Фронтмен инди-рок-группы Сергей Сироткин прямо со сцены назвал «Не только джаз на пруду» самым атмосферным фестивалем, на котором ему когда-либо приходилось выступать. А вместе с Антоном Беляевым и вокалисткой его коллектива Викторией Жук, казалось, вся усадьба в едином порыве разучивала «фирменный танец» и подпевала «My Love Is Like».

Впрочем, многие гости фестиваля назвали самым душевным местечком в усадьбе не главную сцену, а крепость, где в этом году царила невероятная атмосфера Франции. Создавали её ещё на подходе к воротам крепости: там можно было сыграть в старинную французскую игру петанк (её суть: игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом) и даже узнать о пикантных традициях этого развлечения.







Наигравшись в петанк, гости усадьбы шли фотографироваться с живыми статуями, а потом подпевать бессмертным французским хитам в исполнении невероятно мелодичных Ксении Филлимоновой и Татьяны Глущенко, харизматичного Егора Кузея и группы Pasta . Можно было танцевать, а можно – просто валяться на сеновале и потягивать лимонад или коктейль – лето же!

Кстати, погода в субботу как будто была одним из соорганизаторов фестиваля: жаркая, солнечная – неслучайно некоторые из гостей предпочли для отдыха зону пляжа.

А в крепость стоило заглянуть ещё и для того, чтобы посмотреть на кружащиеся пары в красивых изящных нарядах 1920-х годов. По словам преподавателя воронежской студии исторического танца Светланы Киряковой, вечерние платья и боа для исполнения фокстрота коллектив специально готовил для «Скорняково-Архангельского». На фестиваль «Не только джаз на пруду» танцоры приезжают каждый год, но если раньше проводили мастер-классы, то теперь просто создавали приятную атмосферу.







Для тех, кому не по душе фокстрот – мастер-классы по бачате и сальсе. Или экскурсия по усадьбе от Дарьи Родивиловой. Или «высокая кухня» – приготовление бананового коктейля с помощью…велосипеда! Или гвоздестояние. Или парная йога. Или старинные дворянские игры. Или погружение в виртуальную реальность. Или подъём на воздушном шаре – в этом году их стало ещё больше. Или изготовление свечи или панно из мха. Или прогулка на лодке по пруду… Или незабываемое гастрономическое путешествие – благодаря многочисленным фудкортам на фестивале «Не только джаз на пруду» всегда ещё и очень вкусно!

—Здесь классное место и интересные счастливые люди, которые увлекаются музыкой, творчеством и искусством, — говорят воронежские гости фестиваля Вита Олейникова и Вера Тихонова. – А ещё в корнерах на «Не только Джаз на пруду» можно купить креативные вещи, сделанные со вкусом. Здесь вообще много всего красивого, всё хочется увидеть и попробовать!

—Большая красивая тусовка на выезде, на природе, да ещё с такими крутыми гостями и артистами! Всё здорово! – Говорит липчанка Татьяна Черных.

-— Первый раз здесь, необыкновенная особая атмосфера, через каждые 20 метров встречаешь своих друзей и знакомых, огромное количество тёплых встреч – всех очень раз видеть! – Отметил Николай Соколов.

В комментариях к своим фотографиям в соцсетях гости фестиваля называют его «Маленькой Каппадокией», «Душевной Францией» и «Новой Голландией».

И да, чуть не забыли самое главное: наверное, 99% гостей (если не все 100%) приезжают на фестиваль не только за музыкой, но ещё и за красивыми, живыми и атмосферными фотографиями. И вот уже который раз «спонсор» самых красивых снимков – это эксклюзивный информационный партнёр фестиваля – коммуникативное агентство Прайд Медиа. На прошлогодний фестиваль «Не только Джаз на пруду» компания Прайд Медиа привезла с собой фотобудку, в этом году – фотозеркало. Совершенно бесплатно в самом оживлённом месте усадьбы – недалеко от входа в ресторан и по пути к главной фестивальной площадке все желающие могли сделать серию из трёх фотографий и тут же получить их в распечатанном виде с подписью «В этом фото энергия лета и музыка. Прайд Медиа – энергия для вашего бизнеса».







Действительно, всё на снимках из фотозеркала было наполнено энергией и прекрасно: солнце, небо, улыбки, усадьба, а главное – красивые, успешные люди и искренние эмоции. Фотографироваться приходили и по одному, и целыми семьями, и большими шумными компаниями! Так что воспоминания о главном летнем фестивале теперь хранятся на самом видном месте во многих семьях не только в Липецке, но и в соседнем Воронеже и даже в Москве.

Традиционно, как только последние гости фестиваля счастливые и переполненные впечатлениями от встречи с музыкой и приятными людьми, отправляются по домам, команда Скорняково-Архангельское уже в процессе подготовки к следующему фестивалю. Круговорот музыки и уникальных идей для событий в усадьбе – процесс непрерывный, поэтому нет никаких сомнений в том, что все эти люди непременно увидятся снова в усадьбе, где их будет ждать «Не только джаз на пруду».

Мероприятие для лиц старше 6 лет Реклама

Усадьба Скорняково-Архангельское

ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково,

ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318