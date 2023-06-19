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58 минут назад
Двоих полицейских обвиняют в получении взяток от руководителя ритуальных служб: дело дошло до суда
Фактического руководителя ритуальных служб «Ангел» и «Мемориал» уже осудили год назад за дачу взяток.
17 июля Левобережный районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении двоих полицейских, которых обвиняют в получении взяток за незаконные действия в пользу руководителя ритуальной службы «Ангел» и компании «Мемориал».
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года в отделе полиции №3 УМВД России по Липецку оперативный дежурный и его помощник, обязанные не разглашать и не передавать в коммерческих целях третьим лицам персональные данные граждан, в том числе сведения о факте смерти и месте жительства, договорились с руководителем ритуальных служб передавать погребальным конторам информацию о всех смертях. За вознаграждение в 4 000 рублей сотрудники дежурной части отправляли смс-сообщения обо всех фактах смерти на территории обслуживания отдела полиции. Всего они успели получить 40 тысяч рублей.
Саму предпринимательницу Наталью Иванову год назад уже осудили по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий». Советским районным судом Наталья Иванова была признана виновной в даче взятки и оштрафована на полмиллиона рублей.
По данным следствия, смс-сообщения отправлялись полицейскими не со своих телефонов, а с телефонов переданных им ИП Евдокимова (именно на это ИП зарегистрированы ритуальная служба «Ангел» и компании «Мемориал»). Эти телефоны нашли при обыске 2 марта 2022 года в отделе полиции и в автомобиле оперативного дежурного.
Деньги поступали полицейским с трёх счетов - самой Натальи Ивановой, её несовершеннолетнего сына, сестры и мужа сестры. Приходили средства на карту подруги оперативного дежурного полиции и брата помощника оперативного дежурного.
Информация от полицейских о фактах смерти предоставляла ритуальной компании преимущество перед иными организациями, работающими на рынке ритуальных услуг: её представители сразу отправлялись по указанным адресам и первые предлагали родственникам услуги по организации похорон и погребению.
Факт противоправных действий был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. По результатам проверки один из сотрудников уже уволен, один — отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Действия полицейских квалифицированы cледствием по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкции этой статьи предусматривают до двенадцати лет лишения свободы.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года в отделе полиции №3 УМВД России по Липецку оперативный дежурный и его помощник, обязанные не разглашать и не передавать в коммерческих целях третьим лицам персональные данные граждан, в том числе сведения о факте смерти и месте жительства, договорились с руководителем ритуальных служб передавать погребальным конторам информацию о всех смертях. За вознаграждение в 4 000 рублей сотрудники дежурной части отправляли смс-сообщения обо всех фактах смерти на территории обслуживания отдела полиции. Всего они успели получить 40 тысяч рублей.
Саму предпринимательницу Наталью Иванову год назад уже осудили по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий». Советским районным судом Наталья Иванова была признана виновной в даче взятки и оштрафована на полмиллиона рублей.
По данным следствия, смс-сообщения отправлялись полицейскими не со своих телефонов, а с телефонов переданных им ИП Евдокимова (именно на это ИП зарегистрированы ритуальная служба «Ангел» и компании «Мемориал»). Эти телефоны нашли при обыске 2 марта 2022 года в отделе полиции и в автомобиле оперативного дежурного.
Деньги поступали полицейским с трёх счетов - самой Натальи Ивановой, её несовершеннолетнего сына, сестры и мужа сестры. Приходили средства на карту подруги оперативного дежурного полиции и брата помощника оперативного дежурного.
Информация от полицейских о фактах смерти предоставляла ритуальной компании преимущество перед иными организациями, работающими на рынке ритуальных услуг: её представители сразу отправлялись по указанным адресам и первые предлагали родственникам услуги по организации похорон и погребению.
Факт противоправных действий был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. По результатам проверки один из сотрудников уже уволен, один — отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Действия полицейских квалифицированы cледствием по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкции этой статьи предусматривают до двенадцати лет лишения свободы.