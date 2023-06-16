Происшествия

сегодня, 18:50

В Липецке задержан закладчик наркотиков, в его тайниках нашли три килограмма «синтетики»

2 340
#наркотики

Иностранец раскладывал наркотики по закладкам два месяца.

Загрузка плеера
Областное управление МВД сообщили о задержании оптового наркокурьера. Он распространял наркотики на территории Центрального федерального округа.

Автомобиль, в котором передвигался 25-летний гражданин страны ближнего зарубежья, наркополицейские и автоинспекторы остановили в Липецке при отработке оперативной информации. Оказалось, что иностранец, исполняя роль оптового наркокурьера, около двух месяцев раскладывал наркотики по закладкам на территории Центрального федерального округа.

Координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков он получал через мессенджер от другого участника преступной схемы. Затем расфасовывал наркотики на более мелкие дозы и сбывал через закладки. По данным полиции, перед началом криминальной работы мужчина дистанционно обучался приёмам конспирации, а также навыкам оборудования закладок.

-  В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили в Данковском районе три схрона, которые оборудовал подозреваемый. Из тайников изъято около трех килограммов синтетических наркотиков, - сообщили в полиции.

Следственным отделом МО МВД России «Данковский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он заключён под стражу.
2 340
#наркотики

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель опытной

20 минут назад
Жорж, брал он всё это у коллег тех кто его задержал.
ответить

Жорж

35 минут назад
Где он брал всë это мы когда-нибудь узнаем?! Или так и будете дурачков ловить??!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Мотоциклист разбился под Липецком
#ДТП #мотоцикл
2
Мотоциклист разбился под Липецком

31 минуту назад

Происшествия
На Тракторном провалился асфальт
#провал
23
На Тракторном провалился асфальт

сегодня, 17:13

Происшествия
Туристический автобус из Беларуси сгорел на трассе «Дон» в Липецкой области
#пожар
5
Туристический автобус из Беларуси сгорел на трассе «Дон» в Липецкой области

сегодня, 17:11

Происшествия
В липецкую колонию пытались перебросить телефоны и наркотики
#УФСИН #наркотики
1
В липецкую колонию пытались перебросить телефоны и наркотики

сегодня, 16:55

Происшествия
Годовалый малыш оказался запертым в машине
#дети #спасатели
2
Годовалый малыш оказался запертым в машине

сегодня, 16:49

Происшествия
По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей
#мошенничество
6
По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей

сегодня, 16:18

Происшествия