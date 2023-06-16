В Липецке задержан закладчик наркотиков, в его тайниках нашли три килограмма «синтетики»

Иностранец раскладывал наркотики по закладкам два месяца.

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Областное управление МВД сообщили о задержании оптового наркокурьера. Он распространял наркотики на территории Центрального федерального округа.



Автомобиль, в котором передвигался 25-летний гражданин страны ближнего зарубежья, наркополицейские и автоинспекторы остановили в Липецке при отработке оперативной информации. Оказалось, что иностранец, исполняя роль оптового наркокурьера, около двух месяцев раскладывал наркотики по закладкам на территории Центрального федерального округа.



Координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков он получал через мессенджер от другого участника преступной схемы. Затем расфасовывал наркотики на более мелкие дозы и сбывал через закладки. По данным полиции, перед началом криминальной работы мужчина дистанционно обучался приёмам конспирации, а также навыкам оборудования закладок.



- В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили в Данковском районе три схрона, которые оборудовал подозреваемый. Из тайников изъято около трех килограммов синтетических наркотиков, - сообщили в полиции.



Следственным отделом МО МВД России «Данковский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он заключён под стражу.

