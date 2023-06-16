Происшествия

21 минуту назад

Осужденный судился с тюрьмой из-за рапорта о нарушении и фотографии с полотенцем

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#тюрьма #УФСИН
Осужденный судился с тюрьмой из-за рапорта о нарушении и фотографии с полотенцем

Мужчина неожиданно узнал о нарушении при ознакомлении с личным делом.

В Елецкий городской суд обратился суждённый с иском к тюрьме №2 УФСИН России по Липецкой области.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при ознакомлении со своим личным делом мужчине стало известно о составлении рапорта о нарушении, выразившемся в закрытии объектива камеры видеонаблюдения.

Этот рапорт он посчитал незаконным. Мужчина настаивал, что приложенная к рапорту фотография, на которой он изображен с полотенцем, факт допущенного нарушения не подтверждает. Видеозапись допущенного нарушения отсутствует. Он просил признать незаконными действия администрации тюрьмы и отменить рапорт о нарушении.

Но суд решил, что осужденный всё же допустил нарушения установленного порядка содержания под стражей. Факт закрытия объектива подтверждается фотографиями и рапортами. А доводы осужденного о том, что при составлении рапорта у него не были отобраны письменные объяснения, суд во внимание не принял, поскольку взыскание на истца не налагалось, по факту нарушения с ним просто провели воспитательную беседу.
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#тюрьма #УФСИН

Комментарии (1)

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Нонка

9 минут назад
Ну вот -скользкий тип сфотографироваться с полотенцем В чем криминал то?
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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