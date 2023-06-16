Осужденный судился с тюрьмой из-за рапорта о нарушении и фотографии с полотенцем

Мужчина неожиданно узнал о нарушении при ознакомлении с личным делом.

В Елецкий городской суд обратился суждённый с иском к тюрьме №2 УФСИН России по Липецкой области.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при ознакомлении со своим личным делом мужчине стало известно о составлении рапорта о нарушении, выразившемся в закрытии объектива камеры видеонаблюдения.



Этот рапорт он посчитал незаконным. Мужчина настаивал, что приложенная к рапорту фотография, на которой он изображен с полотенцем, факт допущенного нарушения не подтверждает. Видеозапись допущенного нарушения отсутствует. Он просил признать незаконными действия администрации тюрьмы и отменить рапорт о нарушении.



Но суд решил, что осужденный всё же допустил нарушения установленного порядка содержания под стражей. Факт закрытия объектива подтверждается фотографиями и рапортами. А доводы осужденного о том, что при составлении рапорта у него не были отобраны письменные объяснения, суд во внимание не принял, поскольку взыскание на истца не налагалось, по факту нарушения с ним просто провели воспитательную беседу.