Общество
13 минут назад
14-летний велосипедист попал под автофургон
За сутки в авариях на дорогах области пострадали восемь человек.
13 июня в Ельце на улице Пушкина 65-летний водитель автофургона сбил 14-летнего велосипедиста. По данным областного управления ГИБДД, мальчика госпитализировали.
В селе Хлевное 34-летний водитель «Лады Калины», двигаясь задним ходом, наехал на 29-летнюю женщину. Ее доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.
В селе Хлевное 34-летний водитель «Лады Калины», двигаясь задним ходом, наехал на 29-летнюю женщину. Ее доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.