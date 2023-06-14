14-летний велосипедист попал под автофургон

За сутки в авариях на дорогах области пострадали восемь человек.

13 июня в Ельце на улице Пушкина 65-летний водитель автофургона сбил 14-летнего велосипедиста. По данным областного управления ГИБДД, мальчика госпитализировали.



В селе Хлевное 34-летний водитель «Лады Калины», двигаясь задним ходом, наехал на 29-летнюю женщину. Ее доставили в больницу.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию, они обошлись без пострадавших.