Происшествия
сегодня, 10:57
Полиция изучает видео со стрельбой на проспекте 60 лет СССР
Заявлений от участников конфликта пока не поступало.
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Липецкий отдел полиции №6 изучает видео со стрельбой на проспекте 60 лет СССР. Напомним, по сообщениям в соцсетях, вечером 12 июня на проспекте 60 лет СССР около «Вкусно – и точка» поссорились мужчины, один кинул бутылку, другой применил перцовый баллончик, после чего наряд ГБР пустил в ход травматическое оружие. Произошедшее снял очевидец.
— В полицию обращений от участников конфликта не поступало, как и сообщений о возможных пострадавших. Тем не менее, видео будет изучено отделом полиции №6, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— В полицию обращений от участников конфликта не поступало, как и сообщений о возможных пострадавших. Тем не менее, видео будет изучено отделом полиции №6, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Думаб
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Сергей