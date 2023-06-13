Происшествия

сегодня, 10:57

Полиция изучает видео со стрельбой на проспекте 60 лет СССР

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#стрельба #конфликт
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Заявлений от участников конфликта пока не поступало.

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Липецкий отдел полиции №6 изучает видео со стрельбой на проспекте 60 лет СССР. Напомним, по сообщениям в соцсетях, вечером 12 июня на проспекте 60 лет СССР около «Вкусно – и точка» поссорились мужчины, один кинул бутылку, другой применил перцовый баллончик, после чего наряд ГБР пустил в ход травматическое оружие. Произошедшее снял очевидец.

— В полицию обращений от участников конфликта не поступало, как и сообщений о возможных пострадавших. Тем не менее, видео будет изучено отделом полиции №6, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
4 1256
#стрельба #конфликт
1

Комментарии (4)

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Доброжелатель

16 минут назад
Почему ГБР не задержала правонарушителей, чтобы передать их полиции?
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Думаб

18 минут назад
Теперь оружие должно быть изьято на экспертизу и конфискованно,за стрельбу в населённом пункте.
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забегаловка

28 минут назад
Сергей, и есть забегаловка, как ни назови.
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Сергей

49 минут назад
Не у вкусно и точка, а в piv....bare, Все забегаловки, да тошниловки, выгораживают...... Закрыть эту синячную, как и сотни, сотни других.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
146
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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