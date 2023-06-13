Стрельбу на проспекте 60 лет СССР снял очевидец

Наряд ГБР столкнулся с агрессивным мужчиной.





Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Вечером 12 июня на проспекте 60 лет СССР наряд ГБР применил травматическое оружие. Произошедшее снял очевидец.



«Я стоял около «МакАвто», у мужчин начался спор. Мужчина, который кинул бутылку, звал всех драться. Его залили перцем, он разбил бутылку и началась стрельба», — рассказал автор записи в социальных сетях.

