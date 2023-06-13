Происшествия
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Стрельбу на проспекте 60 лет СССР снял очевидец
Наряд ГБР столкнулся с агрессивным мужчиной.
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Вечером 12 июня на проспекте 60 лет СССР наряд ГБР применил травматическое оружие. Произошедшее снял очевидец.
«Я стоял около «МакАвто», у мужчин начался спор. Мужчина, который кинул бутылку, звал всех драться. Его залили перцем, он разбил бутылку и началась стрельба», — рассказал автор записи в социальных сетях.
«Я стоял около «МакАвто», у мужчин начался спор. Мужчина, который кинул бутылку, звал всех драться. Его залили перцем, он разбил бутылку и началась стрельба», — рассказал автор записи в социальных сетях.
Военком
ЮВП
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