Происшествия

сегодня, 07:31

Стрельбу на проспекте 60 лет СССР снял очевидец

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#стрельба
2

Наряд ГБР столкнулся с агрессивным мужчиной.

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Вечером 12 июня на проспекте 60 лет СССР наряд ГБР применил травматическое оружие. Произошедшее снял очевидец.

«Я стоял около «МакАвто», у мужчин начался спор. Мужчина, который кинул бутылку, звал всех драться. Его залили перцем, он разбил бутылку и началась стрельба», — рассказал автор записи в социальных сетях.
3 2284
#стрельба
2

Комментарии (3)

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Военком

26 минут назад
Стрелки нам нужны!
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ЮВП

54 минуты назад
Поколение памперсов.
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*

сегодня, 07:44
В гбр опасно работать всяко бывает.но зато не пыльно.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
145
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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