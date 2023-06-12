Погода в Липецке

40 минут назад

Из-за атмосферного фронта в Липецкой области все еще дождливо и прохладно

1 272
#дождь
Из-за атмосферного фронта в Липецкой области все еще дождливо и прохладно

13 и 15 июня Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта с востока – пройдут небольшие кратковременные дожди. 14 июня погода в регионе ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 июня – 15 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 14 и 15 июня – 17-18 градусов тепла, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +14 до +19 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +15 до +17 градусов.

День 13 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 4 градуса тепла. 

1 272
#дождь

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шиш

17 минут назад
С ума сошла и погода тоже. В апреле жара,в мае морозы со снегом,летом как в ноябре
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
139
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Ветер станет еще сильнее
#ветер
6
Ветер станет еще сильнее

сегодня, 07:56

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди, ветер и до +18
#погода
В Липецкой области небольшие дожди, ветер и до +18

вчера, 17:35

Погода в Липецке
В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает
2
В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает

10.06.2023 17:15

Погода в Липецке
Спасатели продлили грозовой прогноз
#гроза #ветер
10
Спасатели продлили грозовой прогноз

10.06.2023 09:32

Погода в Липецке
Курс на понижение: в Липецкой области дожди, грозы и до +25
#гроза #дождь
8
Курс на понижение: в Липецкой области дожди, грозы и до +25

09.06.2023 17:00

Погода в Липецке
Гроза с сильным ветром ожидаются в Липецке
#гроза
13
Гроза с сильным ветром ожидаются в Липецке

09.06.2023 13:34

Погода в Липецке