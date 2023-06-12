Из-за атмосферного фронта в Липецкой области все еще дождливо и прохладно

13 и 15 июня Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта с востока – пройдут небольшие кратковременные дожди. 14 июня погода в регионе ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 июня – 15 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 14 и 15 июня – 17-18 градусов тепла, что около нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +14 до +19 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +15 до +17 градусов.



День 13 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 4 градуса тепла.



