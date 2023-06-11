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54 минуты назад
Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде
Двое россиян погибли в результате ДТП в Таиланде. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Bangkok Post.
Инцидент произошел в Паттайе. По данным сотрудников правоохранительных органов, 23-летний мужчина за рулем Toyota Altis не справился с управлением и врезался в пальму. Водителя и его 18-летнюю спутницу достали из автомобиля спасатели, позже пострадавшие скончались от полученных травм.
Полицейские изучают камеры наблюдения и выясняют причину произошедшего.
Инцидент произошел в Паттайе. По данным сотрудников правоохранительных органов, 23-летний мужчина за рулем Toyota Altis не справился с управлением и врезался в пальму. Водителя и его 18-летнюю спутницу достали из автомобиля спасатели, позже пострадавшие скончались от полученных травм.
Полицейские изучают камеры наблюдения и выясняют причину произошедшего.