Общество
сегодня, 11:06
В столкновении с дорожным разметчиком погибли двое
Авария произошла ночью на восточном обходе Липецка.
38-летний водитель «Ситроена» и его 35летняя пассажирка погибли в столкновении с автомобилем дорожной разметки сегодня 01.30 на восточном обходе Липецка неподалеку от поворота к ЛТЗ.
— 60-летний водитель специализированной техники госпитализирован, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. — Причиной аварии стал наезд легкового автомобиля на стоящее транспортное средство. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции.
— 60-летний водитель специализированной техники госпитализирован, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. — Причиной аварии стал наезд легкового автомобиля на стоящее транспортное средство. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции.
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