Общество

сегодня, 11:06

В столкновении с дорожным разметчиком погибли двое

8 1923
#авария #ДТП
4

Авария произошла ночью на восточном обходе Липецка.

38-летний водитель «Ситроена» и его 35летняя пассажирка погибли в столкновении с автомобилем дорожной разметки сегодня 01.30 на восточном обходе Липецка неподалеку от поворота к ЛТЗ.

— 60-летний водитель специализированной техники госпитализирован, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. — Причиной аварии стал наезд легкового автомобиля на стоящее транспортное средство. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции.

8 1923
#авария #ДТП
4

Комментарии (8)

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Гость

5 минут назад
777, всё очень просто есле вы не в состоянии рассмотреть спецтехнику то мы будем читать про вас некролог.
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автоледи

6 минут назад
777, Ого,теперь ты герой,столько * натерпелся....
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Овальный

12 минут назад
слепым, 100500
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слепым

14 минут назад
Уважаемые,если вам плохо видно в темноте,не пробовали снижать скорость своего авто,говорят помогает. Зачем давить таком,если вы не способны реагировать на ситуацию.
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777

20 минут назад
Гость, совпадение или их реально не видно?
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777

27 минут назад
Вчера ехал на дачный работают ни освещения ни чего, да весит аварийный треугольник весь грязный на самом катке и видео его лишь в непосредственной близости
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Гость

36 минут назад
Не так давно на лебедянском Шоссе водитель не заметил каток и тоже врезался и погиб.
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Вопрос

сегодня, 11:25
Это с какой скоростью нужно было лететь? Или ослепнуть на оба глаза. С такой смертностью на дорогах истребим себя сами.
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