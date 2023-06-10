Погода в Липецке

сегодня, 17:15

В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает

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В Липецкой области будет дождливо и заметно похолодает

11 и 12 июня Липецкая область будет находиться в тылу ложбины – погода ожидается неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности.

13 июня дожди прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 июня – 12-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 13 июня – 15-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

На территории области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +16 до +18 градусов.

День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 4 градуса тепла.

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