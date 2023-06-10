Медуслуги по ОМС и платно – правила обновили

В России с 1 сентября 2023 года начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг.

В последний раз они менялись в 2012 году. Документ более четко разграничивает условия для предоставления платных и бесплатных медуслуг, прописывает, в каких случаях государственные медучреждения могут оказать пациенту медпомощь платно. В Минздраве поясняют, документ призван более четко разграничить условия предоставления платных и бесплатных услуг, чтобы не допустить «подмены бесплатной помощи, оказываемой в рамках программы госгарантий». GOROD48 представляет основные моменты новых правил.

Бесплатная помощь по ОМС

Виды, условия и порядок получения медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования прописаны в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Она охватывает перечень заболеваний, при которых человек получает бесплатную медицинскую помощь, определяет виды и формы такой медицинской помощи, сроки ожидания медицинской помощи, утверждает порядок для получения лекарств и медизделий.

Бесплатно каждому гражданину, застрахованному по обязательному медицинскому страхованию, положена первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь (включая лечение в стационаре и высокотехнологичную помощь), паллиативная помощь и скорая медицинская помощь.

Бесплатной является вся экстренная помощь – поводами для ее оказания являются состояния любого шока, комы, дыхательной, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной недостаточности и другие состояния, которые угрожают жизни.

Порядок получения медпомощи регламентирован, в том числе и медицинскими показаниями. Например, по направлению врача бесплатно пациент может сдать анализы, пройти инструментальные, диагностические обследования, получить медицинскую помощь узкого специалиста в поликлинике. Чтобы получить плановую медицинскую помощь в больнице, нужно направление врача, которое определяет необходимость такой госпитализации. Выбор медицинской организации для лечения также определяется направлением. Даже если в регионе нет нужных специалистов или оборудования, то врач должен выдать направление на госпитализацию в медицинскую организацию другого региона.

Бесплатными для пациента, который лечится в стационаре, являются лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом. Их рекомендованный перечень при терапии того или иного заболевания содержится в документах, которые регламентируют оказание медицинской помощи. Если в стационаре врачи предлагают оплатить тот или иной препарат или медицинское изделие, эксперты ОМС советуют уточнять детали – например, позвонить в страховую компанию и выяснить, действительно ли лекарство не входит в перечень.

Условия платной помощи

В новых правилах прописано, в каких случаях государственные медучреждения могут оказать пациенту медпомощь платно.

Так, медицинская организация имеет право заключить договор на оказание платных медуслуг с пациентом, если тот обратится в медучреждение самостоятельно – например, в случае отсутствия направления все диагностические и лечебные процедуры, которые пациент просто хочет провести себе в отсутствие на то медицинских показаний, исключительно по личной инициативе, он должен оплатить самостоятельно.

Медицинская организация может заключить договор с пациентом на платную медицинскую помощь, если тот хочет лечиться анонимно. Или если он лежит в стационаре и хочет установить индивидуальный пост меднаблюдения.

Новые правила позволяют медицинской организации предоставлять платные медицинские услуги при назначении и применении по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости. Также медицинская организация вправе предоставить пациенту платно медицинские изделия, лечебное питание, которые не закупаются за счет бюджета и не подлежат оплате в рамках базовой программы и территориальной программы ОМС.

Куда обращаться за помощью

Если у вас возникли сомнения в правомерности оплаты за медицинскую помощь, эксперты ОМС рекомендуют обращаться сразу к страховым представителям - сотрудникам страховых медицинских организаций, название и контакты которых указаны на вашем полисе ОМС или на сайте в сети Интернет.

В следующем выпуске мы расскажем, как получить социальный налоговый вычет – в том числе , вычет за платное лечение.